POLIZEI-KONTROLLE Leveringhausen: Wie kommen Alu- und Zink-Blöcke in Laster?

Leveringhausen. Rätselhafte Fracht in Leveringhausen. Die Polizei vermutet Diebstahl. Doch bisher hat sich niemand gemeldet.

Am Sonntagnachmittag, 10. Juli, um 15.20 Uhr, hat die Polizei nach eigenen Angaben an der K 11 zwischen Leveringhausen und Ihmert einen gelben Ford Transit kontrolliert. Der Fahrer hatte keine gültige Fahrlizenz. Im Laderaum standen zahlreiche Tüten mit Alu- und Zink-Blöcken, deren Herkunft die Insassen nicht erklären konnten. Der Verdacht liegt nahe, dass sie bei einer metallverarbeitenden Firma in Balve oder Umgebung gestohlen wurden. Allerdings hat sich bisher niemand gemeldet.

Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat 21 in Menden, Telefon 02373/9099-6134.

