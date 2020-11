Lhoist will Grundwasser messen

Balve/Menden. Kalk-Hersteller Lhoist kündigt Bohrungen am Steinbruch Asbeck und auf dem Beil an. Was geplant ist.

In Kürze finden auf dem Lhoist-Gelände am Steinbruch Asbeck und auf dem so genannten Beil Bohrungen zur Errichtung von Grundwassermessstellen statt. Wie Unternehmenssprecher Christian Zöller am Montag weiter mitteilte, seinen vier Bohrungen geplant – bis in eine maximale Tiefe von rund 200 Metern. „Die Messstellen liefern uns Erkenntnisse über die Grundwassersituation vor Ort “, erklärte Dr. Zacharias Grote, Leiter des Lhoist-Werkes Hönnetal. Die Bohrungen seien genehmigt; sie werden laut Zöller voraussichtlich zum Jahreswechsel abgeschlossen.

Planung abgespeckt

Ursprünglich wollte der Kalk-Hersteller seine Abbaufläche um 46 Hektar vergrößern. Nach aktuellem Stand ist von nur 39 Hektar die Rede. Damit hole Lhoist 15 bis 18 Prozent weniger Kalkstein aus dem Boden. Würden die Pläne Wirklichkeit, wäre die neue Halde „nicht höher als die bereits vorhandene Außenhalde am Beil“. Ihr Gipfel ist 335 Meter hoch.