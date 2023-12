Lichterfahrt der Trecker: Das ist die Route

Balve/Neuenrade Trecker heimischer Landwirte sorgen am Samstag wieder für Lichterglanz. Wann es losgeht.

Wenn’s draußen dunkelt, dann ist die Zeit der 1000 Lichter gekommen. Das gilt nicht nur die Weihnachtsdeko in der Balver Innenstadt, das gilt nicht nur für die Adventskränze daheim, das gilt seit geraumer Zeit auch für die heimische Landwirtschaft. Sie setzt am Samstag, 9. Dezember, wieder ein sichtbares Zeichen. Trecker leuchten erneut. Die Landmaschinen sind geschmückt. Landwirtin Julia Humke aus Neuenrade hat die Aktion organisiert. Sie steht unter dem Motto: „Ein Funken Hoffnung - auch wir brauchen Hoffnung“. Treffpunkt ist bereits um 16.30 Uhr. Los geht’s mit Beginn der Dunkelheit um 17 Uhr ab Hof Humke an der Altenaer Straße. Der Konvoi rollt durch Neuenrade, Garbeck, Balve, Niedernhöfen und Blintrop nach Affeln. Ich finde, die Landmaschinen im vorweihnachtlichen Lichterglanz sind eine hübsche Idee. Wenn jemand auf der Straße langsam hinter dem Konvoi herrollt, sollte er die Zeit einfach nur genießen.



