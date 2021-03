Happy Einkaufstag in Balve: Zum zehnten Mal rollt eine weiße Kutsche durch die Stadt. Mitfahren dürfen Schützenkönig Präses und Pfarrer Andreas Schulte, Balves Schützenchef Christoph "Keksi" Rapp und Stadtmarketing-Geschäftsführerin Stephanie Kißmer. Die Schützen verteilen an zwei Ständen in der Stadt Schützen-Masken und gute Gaben. Das vom Stadtmarketing herausgegebene dritte "Bodo"-Buch präsentiert die lokale Volksbank-Chefin Daniela Vogel.