Lions Sorpesee: Mit diesem Betrag hilft Verein DeCent & Co.

Balve/Sundern. Das Benefiz-Entenrennen der Lions Sorpesee hilft dem Balver DeCent-Laden. Das ist der Hintergrund.

Vertreter des LC Sorpesees haben an der Sorpe den Erlös des erfolgreichen zweiten Entenrennens an verschiedenste Initiativen zu übergeben. Dazu zählt der Balver DeCent-Laden, der als Sozialsupermarkt der Caritas Bedürftige im Stadtgebiet mit Lebensmitteln versorgt.

Am 1. Mai hatten die Lions rund um das Entenrennen zusammen mit der Löschgruppe Amecke zu einem fröhlichen Maifest eingeladen, wie die ehemalige Präsidentin Katharina von Wrede in Sundern zusammenfasste. Vorab seien rund 2300 Enten verkauft worden, die auf dem Sorpebach um die Wette ins Ziel schwammen. Die Gewinne der Entenlose sind inzwischen verteilt, und nun wurde der Erlös an die unterschiedlichen Initiativen verteilt. Die Präsidentin Claudia Sielermann und ihre Vorgängerin Katharina von Wrede hatten zu diesem Treffen nach Amecke eingeladen, um die Spenden von jeweils 2000 Euro, also 12.000 Euro in der Summe, zu übergeben.

