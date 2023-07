Live-Ticker: Garbeck jagt Adler - Peter Neuhaus neuer König

Garbeck. Einer wird gewinnen. Das ist klar. Aber wer folgt Alexander Schulte als Garbecks Schützenkönig? Die Antwort ist da.

Wer wird Nachfolger des amtierenden Garbecker Schützenkönigs Alexander Schulte? Wer folgt seiner Frau Alexandra als Schützenkönigin?

7.30 Uhr. Guten Morgen Garbeck, hallo Hönnetal, die Westfalenpost startet erneut einen Live-Ticker vom Vogelschießen am Holloh. Sven Paul liefert Text und Fotos, Jürgen Overkott stellt sie in Echtzeit ins Netz. Das Wetter sieht gut aus. Laut wetter-balve.de liegt die Temperatur bei knapp 19 Grad. Höchstwerte sollen im Tagesverlauf bei angenehmen 25 Grad liegen. Obendrein soll es trocken bleiben. Die Vogelstange liegt so auf der Hangseite, dass die Schützen morgens vor blendender Sonne geschützt sind. Das Antreten der Schützen ist für 9 Uhr an der Schützenhalle vorgesehen.

Vogelschießen in Garbeck: Jetzt geht’s looooos. Foto: Sven Paul / WP

9.11 Uhr. Antreten in der Dorfmitte. Immer mehr Schützenhüte sind auf der Märkischen Straße zu sehen.

9.18 Uhr. Der Tross zieht los. Der Himmel ist grau, es nieselt, die Temperaturen sind angenehm. Dennoch sind nach dem heißen Wochenende einige Jackenträger zu sehen.

Vogelschießen in Garbeck: Besuch beim Jubelkönig Manfred Schwermann. Foto: Sven Paul / WP

9.40 Uhr. Besuch beim Jubelkönig Manfred Schwermann. Er holte den Flattermann vor 25 Jahren von der Stange. Schon damals wurde der hölzerne Adler von Stephan Honert gebaut. Der Modellbauer hält sich streng an die Tradition. Der Vogel verändert sein Aussehen so gut wie nie.

Vogelschießen in Garbeck: Noch hat die Truppe den Holloh nicht erreicht. Foto: Sven Paul / WP

9.47 Uhr. Das Wandern ist der Schützen Lust. Noch haben sie ihr am Ziel am Holloh nicht erreicht. Die Zuschauerzahl hält sich noch in Grenzen. Die Gruppe der Mitmarschierer indes ist groß.

10.01 Uhr. Ziel erreicht: Die Schützen sind an der Vogelstange angekommen. Jetzt geht’s loooooos.

10.03 Uhr. Der Präses spricht ein Gebet. Pater Pius Sabu, so ist bei den Schützen zu hören, hat richtig Spaß am sauerländischen Brauchtum.

10.06 Uhr. Schießmeister ist Heinz Vogel. Noch ist der erste Schuss nicht gefallen.

10.10 Uhr. Unter der Vogelstange sind nicht nur viele potenzielle Schützenkönige zu finden - es sind inzwischen auch auffällig viele junge Frauen zusammengekommen.

10.13 Uhr. Der amtierende König lacht - jetzt wird es ernst. Alexander Schulte hält das Gewehr in der Hand. Auf geht’s zum Ehrenschuss.

10.14 Uhr. Der Nächste, bitte. Es ist Brudermeister Martin Vielhaber. Auch ihm gebührt ein Ehrenschuss.

10.15 Uhr. Rumms! Pater Pius hat getroffen. Er hat die Krone erwischt. Will er etwa Dechant Andreas Schulte folgen, der in der Corona-Zeit das Balver Schützenvolk regierte?

Festumzug in Garbeck am Montagnachmittag: das Königspaar Peter und Daniela Neuhaus in Dunkelblau Foto: Sven Paul / wP

10.18 Uhr. Guido Grevener legt an. Der Vorsitzende des Balver Bürgerbusvereins hat es vor Jahren zu einer WDR-Doku gebracht. Die Journalistin Solveig Flörke hat ihn porträtiert. „Guido will Schützenkönig werden“ hieß der sehenswerte Film. Es ging damals darum, dass Guido Grevener viele, viele Kilos Körpergewicht loswerden wollte. Er hat sein Ziel längst erreicht und ist zu recht stolz darauf.

Vogelschießen in Garbeck: Guido Grevener will es wissen. Foto: Sven Paul / WP

10.26 Uhr. Rumms! Rumms! Rumms! Jeder Schuss ist bisher ein Treffer. Doch Vogelbauer Stephan Honert hat ein Qualitätsprodukt gebastelt. Der Vogel hält.

Vogelschießen in Garbeck: Peter Neuhaus hat den Apfel. Foto: Sven Paul / WP

10.27 Uhr. Mit dem Warmschießen ist es vorbei. Peter Neumann legt an. Er hat Ambitionen.

10.28 Uhr. So etwas findet sich im Protokoll unter der Rubrik „Besondere Ereignisse“ wieder: Das Gewehr hat die Kimme verloren. Stephan Honert kümmert sich um die Reparatur. Derweil wird ein Ersatzgewehr eingesetzt.

Vogelschießen in Garbeck: Stephan Honert repariert das Schießeisen. Foto: Sven Paul / WP

10.31 Uhr. Austausch erfolgreich: Das Schießen geht weiter.

10.32 Uhr. Erntezeit: Peter Neuhaus hat sich den Apfel gesichert. Das Schützenobst fiel mit Schuss 30. Der Schütze strahlt. Geht da noch mehr?

10.33 Uhr. Peter Neuhaus sollte seine Rechnung nicht ohne Guido Grevener machen. Der Bürgerbus-Chef legt wieder an.

10.36 Uhr. Neuhaus-Grevener, Neuhaus-Grevener - bahnt sich da ein Duell an?

10.43 Uhr. Der Vogel guckt sich das Treiben unter der Stange gelassen an. 53 Schuss hat er bereits abgekriegt. Dem Flattermann ist das egal.

10.46 Uhr. Die Festmusik aus dem südsauerländischen Rhode bläst ihm den Marsch.

10.47 Uhr. Und wieder greift Guido Grevener zu Gewehr.

Vogelschießen in Garbeck: Guido Schmoll Foto: Sven Paul / WP

10.48 Uhr. Ein neues Gesicht unter der Vogelstange: Guido Schmoll sieht dem Adler tief in die Augen und drückt ab.

10.49 Uhr. Das Gewehr wird neu justiert. Soooo, jetzt kommt Sascha Lüngen. Er trifft. Der linke Flügel fällt. Der Adler muss Federn lassen.

10.52 Uhr. Simon Busche schnappt sich das Gewehr. Der Vogel hat inzwischen einen Riss.

10.54 Uhr. Jens Paschkewitz zielt und feuert.

10.55 Uhr. Die Wolkendecke reißt auf. Die Sonne scheint. Und Sascha Lüngen versucht erneut sein Glück.

Vogelschießen in Garbeck: Jan Paschkewitz Foto: Sven Paul / WP

10.57 Uhr. Jens Paschkewitz holt sich den Schwanz des Vogels. Ihm folgt Peter Neuhaus.

10.59 Uhr. Und noch einmal Guido Schmoll am Gewehr.

Die Entscheidung ist gefallen. Peter Neuhaus ist Garbecks neuer König. Foto: Sven Paul / WP

11.03 Uhr. Peter Neuhaus lässt den Vogel wackeln. Jens Paschkewitz legt nach. Der Vogel halbiert.

11.04 Uhr. Guido Schmoll nimmt den Adler wieder ins Visier.

11.05 Uhr. Die Spannung ist mit Händen zu greifen. Tatort Holloh - der Garbeck-Krimi. Guido Grevener mischt ein weiteres Mal mit.

11.06 Uhr. Jan Paschkewitz legt nach.

11.07 Uhr. Peter Neuhaus greift noch mal zum Gewehr. Wir sind bei Schuss Nummer 99.

11.08 Uhr. Munitionswechsel. Jetzt kommt ein anderer Hersteller zum Zug. Welchen Einfluss hat das auf das Schießen?

11.10 Uhr. Die Entscheidung ist gefallen. Peter Neuhaus ist Garbecks neuer König. Er ballt zufrieden die Faust. Geschafft! Gratulationen folgen. Peter Neuhaus zeigt die entscheidende Patrone.

Die Entscheidung ist gefallen. Peter Neuhaus ist Garbecks neuer König. Seine Frau Daniela ist die neue Queen. Foto: Sven Paul / WP

11.12 Uhr. Peter Neuhaus zeigt sich mit der Queen. Ehefrau Daniela ist seine Königin. Die beiden lösen Alexander und Alexandra Schulte ab.

