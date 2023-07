Live-Ticker: Vogelschießen in Balve - wer folgt „Schlotti“?

Balve. Wer wird Nachfolger von König „Schlotti“ in Balve? Stephan Honerts Vogel hängt. Die WP begleitet das Vogelschießen per Live-Ticker.

Guten Morgen, Balve! Hallo, Hönnetal! Der Auftakt des Schützenfestes am Samstag war ein Kracher, der Festzug am Sonntag ein Riesenspaß für die ganze Region. Gleich, am Montag, 17. Juli, geht’s ums Ganze. Wer wird neuer Schützenkönig? Wer folgt Ralf „Schlotti“ Schlotmann, wer Queen Nicole? Die Balver Schützen wissen, dass der Vogel, wie so oft von Stephan Honert gebaut, meist nach 90 Minuten fällt. Den Live-Ticker befüllen Sven Paul vor Ort und Jürgen Overkott am Redaktionsrechner. Wir wünschen Euch viel Freude beim Lesen!







Küster statt Dechant: Ralf Schlotmann folgt Andreas Schulte als Schützenkönig. So war’s vor einem Jahr. Foto: Jürgen Overkott / WP

7.30 Uhr. Perfekte Wetterbedingungen zum Schießen, zum Gucken und zum Feiern. Frank Baumeisters Wetter-Station in Balve meldet: Höchsttemperatur bei 23 Grad, Sonne und Wolken im Wechsel, kein Niederschlag. Aktuell sind’s 14,9 Grad. Der Wind weht mit 1,4 km/h - laues Lüftchen. Mit anderen Worten: Wir erwarten Balve an der Vogelstange.

