Löschgruppen setzen auf Baustart in Sanssouci in 2020

Aus zwei mach eins, das gilt in Zukunft für die beiden Löschgruppen Beckum und Volkringhausen. Gemeinsam werden sie ein neues Feuerwehrgerätehaus in Sanssouci beziehen. Es gibt schon erste Überlegungen für den Namen der dann zusammengelegten Löschgruppe.

Lobende Wort für die bereits jetzt gute Zusammenarbeit der beiden Löschgruppen brachte Bürgermeister Hubertus Mühling am Samstagabend mit zur Agathafeier in Volkringhausen. Er berichtete auch über den derzeitigen Planungsstand des neuen Gerätehauses. Bekanntlich sollen die Arbeiten für das neue Gebäude mit den Planungen des Landesbetriebes Straßen NRW für den Neubau eines Teilstücks der Bundesstraße 229 und den darin eingebundenen Kreisverkehr abgestimmt werden. „Aktuell werden die Planungsleistungen ausgeschrieben“, weiß Feuerwehrchef Frank Busche zu berichten.

In diesem Jahr sei noch einiges an Vorarbeiten zu leisten. „Erstes Ziel ist, dass Ende 2020 der erste Spatenstich erfolgen kann“, sagt Busche. Und das ganz große Ziel hat der Leiter der Balver Feuerwehr ebenfalls schon vor Augen: „Die Fertigstellung im Jahr 2021. Aber damit hängen wir am Nabel von Straßen NRW.“ (siehe Text unten) Für das neue Gerätehaus soll durch Straßen NRW eigens eine Zufahrt vom geplanten Kreisverkehr aus geschaffen werden, der an der jetzigen Einmündung B 515/B 229 entstehen wird. „Wir werden sehen, wann das neue Gerätehaus tatsächlich bezugsfertig ist“, sagt Busche.

Erste Überlegungen gibt es auch schon für einen Namen der neuen gemeinsamen Löschgruppe. Frank Busche berichtet im Gespräch mit der WP über einen Vorschlag, den Löschzugführer Christian Boike als Ergebnis erster Diskussionen und Beratungen in den Ring wirft: Löschgruppe Hönnetal. Busch betont, dass es sich lediglich um einen ersten Vorschlag handele: „Die Mannschaft soll in jedem Fall mitentscheiden, damit alle zufrieden sind und wir das Optimale finden.“

Beförderungen

Die Löschgruppen Volkringhausen und Beckum zählen zusammen rund 40 Feuerwehrkameradinnen und -kameraden. „Darunter sind schon sehr viele Frauen“, freut sich Busche. Während der Agathafeier am Samstagabend konnte der Feuerwehrchef auch zwei Beförderungen aussprechen: Die beiden Brandmeister Torben Reuß und Tobias Sdunek sind jetzt Oberbrandmeister.

Lehrgänge

Die beiden Löschgruppenführer Markus Grothe (Beckum) und Patrick Schäfer (Volkringhausen) gaben die Bescheinigungen für die Teilnahme an Lehrgängen weiter: Tim Butterweck (Kettensägen-Lehrgang), Simon Lürbke (Atemschutzgeräteträger-Lehrgang), Nicole Schoppe und Florian Oest (jeweils Maschinisten-Lehrgang), Lukas Busche (Unterführer C 1-Lehrgang und Lehrgang für Sicherheitsbeauftragter in der Feuerwehr), Torben Reuß (Lehrgang zum Ausbilder in der Feuerwehr). Weil sie am Samstagabend verhindert waren, erhalten Nils Hagelüken (Kettensägen-Lehrgang und Unterführer-C3-Seminar) und Wolfgang Lübke (Unterführer C 4 Seminar) ihre Bescheinigungen zu einem späteren Zeitpunkt.