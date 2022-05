Löschzug Hönnetal: Ehrungen, Beförderungen und ein Hänger

Beckum/Volkringhausen. Die Löschgruppe Hönnetal hat ihre Agatha-Feier nachgeholt. Ehrungen und Beförderungen an. Und da war noch ein besonderer Anhänger.

Endlich wieder eine Agatha-Feier! Dazu traf sich die Löschgruppe Hönnetal mit Partnern bei bestem sommerlichen Wetter hinter dem Gerätehaus in Beckum – ein Novum, normalerweise finden die Agatha-Feiern der Wehr immer Anfang Februar statt. Doch die damaligen Corona-Regeln verhinderten Treffen in geschlossen Räumen. Das hat sich längst geändert.

Im Vordergrund standen Ehrungen und Ernennungen. Zudem gab es eine Fahrzeug-Taufe des jüngst angeschafften Anhängers der Strömungsretter-Einheit. Der Förderverein der Löschgruppe (LG) Hönnetal unterstützte diese Investition mit 30.000 Euro. Pastor Wilhelm Grothe segnete anschließend nach guter alter Tradition den Anhänger.

Agatha-Feier der Löschgruppe Hönnetal: Pastor Wilhelm Grothe segnet den Anhänger für die Strömungsretter. Foto: Löschgruppe HÖNNETAL

Die Ausbildung

Da trotz der erschwerten Corona Situation in den vergangen zwei Jahren, auch die Ausbildung weiter vorangetrieben wurde, konnten Patrick Schäfer und Lukas Busche (Einheitsführung LG Hönnetal) zahlreiche Teilnahmebescheinigungen absolvierter Lehrgänge und Seminare auf Stadt-, Kreis- oder Landesebene an die Kameradinnen und Kameraden übergeben.

Die Ernennungen

Nachdem sich der Leiter der Feuerwehr, Frank Busche, für das Engagement und die ständige Bereitschaft an Einsätzen, Übungen und Fortbildungen teilzunehmen bei den Kameradinnen und Kameraden bedankt hatte, ernannte oder beförderte er zusammen mit Löschzugführer Christian Boike einige Rettungskräfte. So wurde Michel Hering im Mai 2021 neu in die LG Hönnetal aufgenommen, Lina Boike zur Feuerwehrfrau ernannt, Thore Schmidt, Simon Alberts und Michel Hering zu Feuerwehrmännern. Damit nicht genug: Maria Andrea Prumbaum rückte zur Oberfeuerwehrfrau auf, Simon Lürbke, Thomas Gerber sind jetzt Oberfeuerwehrmännern. Neben Nicole Boike, zur Hauptfeuerwehrfrau ernannt, nahmen Jan Paul Bathe und Tim Butterweck die Ernennung zu Hauptfeuerwehrmännern entgegen. Nach absolviertem C-1-Lehrgang wurde Florian Oest zum Unterbrandmeister ernannt.

Ferner ist Kathrin Danne zur Vertrauensperson gewählt worden, auch sie erhielt dazu die Bestellungsurkunde.

Die Ehrungen

Eine besondere Ehrung erfuhren der Unterbrandmeister Heiner Oest sowie Stadtbrandinspektor Frank Busche: Im Namen der Landesregierung zeichnete der stellvertretende Bürgermeister Alexander Schulte beide Kameraden mit den bereits in 2021 verliehenen Feuerwehr Ehrenzeichen in Gold für 35-jährigen aktiven Feuerwehrdienst aus.

Der Dank

Anschließend bedankte sich Alexander Schulte bei den ehrenamtlichen Feuerwehrmännern und Feuerwehrfrauen dafür, dass insbesondere im Einsatzfall eigene Interessen hinter den Interessen der öffentlichen Sicherheit zurückgestellt werden: „Ohne die Frauen und Männer unserer Feuerwehr, die oft einen großen Teil ihrer Freizeit opfern, mit Herzblut bei der Sache sind und in den Einsätzen oftmals auch ihre Gesundheit und nicht selten ihr Leben aufs Spiel setzen, wäre unsere Stadt, ja unser ganzes bürgerliches Zusammenleben, ein ganzes Stück ärmer. Das Gesicht unserer Stadt wäre, gäbe es unsere Feuerwehr nicht, ein anderes – und da müssen wir nicht nur an Großeinsätze denken. Denken wir an Hilfeleistungen im Hochwasserschutz und an die Arbeit in der Prävention.“ Die Stadt Balve sei stolz auf ihre Wehr.

Der Abschied

Neben dem Dank an alle, stand eine Person besonders im Mittelpunkt des Abends: Hauptbrandmeister Hubertus Bathe. Er gehörte 45 Jahre der aktiven Einsatzabteilung an – an diesem Abend wurde er auf eigenen Wunsch in die Ehrenabteilung überstellt. In seiner Laudatio ging Alexander Schulte insbesondere auf das Engagement von Hubertus Bathe ein, der nicht zuletzt über einige Jahre der Löschgruppe Beckum als Löschgruppenführer vorstand, sondern auch mit zu dem Gründungsteam der mittlerweile seit 25 Jahren bestehenden Jugendfeuerwehr Balve gehörte. Alexander Schulte überreichte Geschenke an Hubertus Bathe – und seine Frau Marita. Auch die Löschgruppe mit einem Geschenk bei Hubertus Bathe bedankte.

Ortsvorsteher Georg Wortmann lobte das Engagement der Löschgruppe – auch bei dörflichen Veranstaltungen und Aktionen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve