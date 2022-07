LSV bittet zur Flug-Rallye: Sauerland-Brücken von oben

Höveringhausen/Küntrop. Nach zwei Jahren ging’s für den LSV Sauerland wieder hoch hinaus - zur Motorflug-Rallye. Wer waren die Überflieger?

Endlich! Nach zwei Jahren Corona-Pause fand wieder eine Motorflugrallye des Luftsportvereins Sauerland statt.

Die Rallye wird in Erinnerung an das verstorbene Vereinsmitglied Willi Rentrop schon seit mehreren Jahrzehnten durchgeführt. Die Begeisterung dafür ist geblieben. Wie funktioniert die Rallye?

Teams mit Pilot und Co-Pilot finden sich auf den insgesamt vier vereinseigenen Motorflugzeugen zusammen, um gemeinsam gestellte Aufgaben zu bewältigen. 2019 gewann das Vater-Tochter-Gespann Christin und Ulrich Schucka die Rallye. Im Gegenzug durften oder mussten sie die jüngste Rallye ausrichten. Allerdings: Die ursprünglich für 2020 geplante Strecke musste geändert werden. Warum?

Corona ade: LSV Sauerland veranstaltet wieder eine Motorflug-Rallye. Rund 20 Mitglieder sind dabei. Foto: Marie Kneer / LSV Sauerland

„Die Veränderung der Wälder durch den Borkenkäfer haben die bereits gemachten Bilder unbrauchbar gemacht – unser Sauerland sieht 2022 eben nicht mehr so aus wie 2020“, erklärt Christin Schucka beim Briefing zur Rallye. Doch warum eigentlich Bilder?

Die Teams erhielten eine unsortierte Sammlung von Fotos. Darauf zu sehen waren oder Abschnitte von Talsperren, Windparks oder Brücken. Diese Sammlung musste sortiert und nummeriert werden in der Reihenfolge, in der sie auf der Strecke lagen. Dazu mussten Pilot und Co-Pilot die Merkmale am Boden wiederfinden.

In diesem Jahr stand die Rallye unter dem Motto „Gemeinsam Brücken bauen“, sodass einige Brücken in der Umgebung Teil der Strecke waren. Vorbei ging es an der Raststätte Kaltenborn, Lüdenscheid Mitte, Meinerzhagen, der Krombacher Brauerei und an den Karl-May-Festspielen Elspe. Von da aus führte die Strecke wieder zurück zum Flugplatz Küntrop.

Im Vorfeld des Fluges musste diese Strecke ohne Navigationssystem geplant und berechnet werden – auch damit wurden Punkte gesammelt. Für einen Zeitüberflug der Motorflughalle konnten ebenfalls Punkte errungen werden – pro Sekunde Abweichung von einer vorher abgesprochenen Uhrzeit wurden Punkte abgezogen.

Nach dem Flug standen Theoriefragen auf dem Plan. Es ist Tradition, dass es immer eine zusätzliche – vom Fliegen unabhängige Aufgabe – gibt. In diesem Jahr haben sich Christin und Ulrich Schucka eine Aufgabe passend zum Thema überlegt. Die Teams mussten mit Bauklötzen gemeinsam zwei Arten von Brücken bauen – die meisten Punkte gab es für die am schnellsten gebaute Brücke.

Sieger-Duo hat schon eine Idee

„Jedes Jahr finden sich circa 20 Teilnehmende, die wir auf die Flugzeuge verteilen. Abends feiern wir die Siegerehrung und grillen zusammen“, berichtet Ulrich Schucka. Auch in diesem Jahr nahmen insgesamt zehn Teams an der Rallye teil. Hubert Nägele und Marc Königsmann, beide aus Plettenberg, belegten den dritten Platz. Mit nur 20 Punkten Abstand zum ersten Platz erreichten Julia Pagel und Ralph Hardt den zweiten Platz. Sieger waren bereits zum zweiten Mal Matthias Schucka und Sven Listringhaus. Die beiden Neuenrader dürfen nächstes Jahr die Rallye für den Luftsportverein ausrichten. Matthias Schucka: „Wir haben nicht damit gerechnet zu gewinnen, eine Idee für das Thema im kommenden Jahr haben wir aber schon.“

