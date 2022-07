LSV Sauerland: Darum läuft es bei Segelfliegern so gut

Höveringhausen/Küntrop. Nachwuchssorgen, welche Nachwuchssorgen? Der LSV Sauerland freut sich über guten Andrang. Was läuft in Höveringhausen besser als anderswo?

Nachwuchssorgen, welche Nachwuchssorgen? Die Segelflieger des LSV Sauerland haben weiter Aufwind. Wo andere Vereine sich mit Sorgen um den Nachwuchs plagen, können die Luftakrobaten sich über neue Schüler freuen. In der vergangenen Woche fand in Höveringhausen ein Ausbildungscamp des LSV Sauerland mit befreundeten Vereinen statt, auch Gäste waren willkommen.

Sieben Mädchen und Jungen im Alter von 14 bis 16 Jahren, welche meist aus Neuenrade,Werdohl und Plettenberg stammen, haben im Juni die spannende Ausbildung des Segelfliegens unter fachkundiger Leitung begonnen. „Ich bin durch meinen Bruder und durch die Überredungskünste von Jugendleiterin Marie Kneer auf das Segelfliegen aufmerksam geworden“, erzählt die 13-jährige Hanna Schneider im Gespräch mit der Westfalenpost.

Alia Kukulac entgegen hatte schon länger den Traum vom Fliegen. „Ich wollte schon immer fliegen. Ich bin jetzt seit ein paar Wochen im Verein und bin in dieser Zeit schon sehr viel im Schulungsflieger geflogen. Unsere Ausbilder tun ihr Bestes, um uns die Grundlagen des Fliegens in der Praxis und der Theorie bestens zu vermitteln“, erzählt die 14-Jährige.

Flugtauglichkeit ist Pflicht

Neben der Fliegerei steht bei den „Knackeulen“ aber der Teamgeist an erster Stelle. „Segelfliegen ist ein Teamsport. Jeder hilft jedem, und man muss sich auf den anderen Verlassen können“, erzählt Jugendleiterin Marie Kneer. Ein gutes Beispiel für Teamarbeit ist der Start eines Seglers. „Hier muss der Pilot der Schleppmaschine durch einen Helfer am Boden genaustens über Handzeichen eingewiesen werden, sodass der Segler an das Schleppseil befestigt werden kann. Da sind Vorsicht und Genauigkeit von höchster Bedeutung. Auch werden dann beim Start die Flügel des Seglers einseitig hochgehalten, um einen Bodenkontakt zu vermeiden und damit die Maschine sicher starten kann. Bereits im Vorfeld hilft ein Clubkamerad, die Piloten sicher in ihren Fallschirmen und den Sitzen anzuschnallen. Jeder von uns kennt alle Handgriffe und hilft dabei, das Fliegen für alle zu einem sicheren Hobby zu machen.“

Nach dem Fliegen ist vor dem Fliegen. Nach einem erfolgreichen Tag in der Luft ist das Hobby Segelfliegen längst noch nicht vorbei. „ Bevor die Flugzeuge wieder in die Halle kommen, müssen sie von Schmutz und Insekten gereinigt werden. Dabei wird auch direkt eine kurze Kontrolle der Flieger durchgeführt, um sicher zu sein, dass nichts beschädigt wurde“, berichtet Marie Kneer.

Das Mindestalter der Flugschüler beträgt 14 Jahre, doch auch ältere Semester sind herzlich bei den Fliegern willkommen. Wichtig ist, dass ihnen von einem Fliegerarzt die Flugtauglichkeit bescheinigt werden muss.

Nicht zuletzt zählen charakterliche Eigenschaften wie Teamgeist, Verantwortungsbewusstsein und Durchhaltevermögen.

Dabei wird aber nie der Spaß an der Fliegerei vergessen. In der Sommersaison, von April bis Oktober, stehen Ausbildungsflüge an. Zunächst wird in einem Doppelsitzer, einer ASK 21, zusammen mit einem Fluglehrer das Starten, Landen und das Einhalten der Platzrunde geübt. Etwa 40 bis 60 Starts sind dazu notwendig, bis Schülerinnen und Schüler zum ersten mal alleine in die Luft gehen.

In den Wintermonaten steht dann ein ausgiebiger Theorieunterricht an. Hier vermitteln erfahrene Fluglehrer die notwendigen Kenntnisse in verschiedenen Gebieten, wie Navigation, Meteorologie sowie Technik und so genannte Human Factors. Human Factors – was, bitte, ist damit gemeint? Ein weites Feld. Es geht um die Gesundheit der Pilotenschar, ihr Wahrnehmungsvermögen sowie ihre körperliche und seelische Belastbarkeit.

Marie Kneer betont, Segelfliegen sei kein teures, elitäres Hobby. Dank ehrenamtlicher Arbeiten, so zum Beispiel die der Fluglehrer, ist das Fliegen im Verein für jeden erschwinglich. Die Mitgliedschaft kostet nicht mehr als bei anderen Sport - und Freizeitaktivitäten.

