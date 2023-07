„Luise heizt ein“: Festival setzt ganz auf Wasser

Wocklum. „Luise heizt ein“: Das Publikum lässt sich von ein bisschen Niesel nicht schrecken. Warum das Wetter perfekt zum Programm passt.

Es ist voll in Wocklum. So viel steht fest. Familien mit Kindern sind gekommen, auch ältere Semester. Balver wie UWG-Ratsherr Heinrich Stüeken genießen das Programm. Kennzeichen auf den nahen Parkplätzen verraten aber auch, dass das Publikum teilweise längere Wege auf sich genommen hat. „Luise heizt ein“ – das eintägige Kulturfestival rund um das kreiseigene Industriemuseum Luisenhütte in Wocklum ist längst eine Marke in der Kulturszene geworden. Der Event lockt mit Familienprogramm, mit Kultur zwischen Rock und Artistik, Comedy und Straßentheater. Was in Zeiten der Inflation auch nicht völlig ohne Bedeutung ist: Das Spektakel ist kostenfrei.

„Luise heizt ein“: Mehr-Generationen-Spaß zum Nulltarif Foto: Thomas Nitsche / WP

Martina Handke vom Märkischen Kreis hat die Sause organisiert, wieder einmal. Die Fachfrau hat sich diesmal einen Spaß erlaubt. Das Festival heißt, wie gewohnt, „Luise heizt ein“. Aber am Samstagabend geht es nicht um Hitze – es geht um Kühlung. Im Mittelpunkt steht das Thema „Wasser“. Was, bitte, hat Wasser mit Stahlkochen zu tun?

Eine ganze Menge. Kreisdirektorin Barbara Dienstel-Kümper geht in ihrer Eröffnungsrede darauf ein. Die äußeren Umstände machen es ihr besonders leicht. Es nieselt. Wasser von oben, Wasser von unten: Der Kreis habe alles gut hinbekommen, witzelt die Kreisdirektorin. Doch ihre Rede enthält einen ernsten Kern. Wasser werde überall, auch in der Industrie, gebraucht. Aber wichtig Wasser sei, werde erst dann bemerkt, wenn es fehle. Es werde in Teilen „blaues Gold“ genannt – nämlich dort, wo es knapp sei. In Balve sei es reichlich vorhanden. Es gebe im Hönnetal viele Quellen. Allerdings gehe die deutsche Bevölkerung sorglos damit um. Jede Person in Deutschland verbrauche im Schnitt 128 Liter Wasser pro Tag. Wasser, betonte Barbara Dienstel-Kümper, sei ein kostbares Gut. Es habe viele Facetten. Auch lokale?

Wasserrad für Stahlkocher

Auch lokale! Barbara Dienstel-Kümper geht darauf ein. Die Luisenhütte ist nicht zufällig am Borke-Bach errichtet worden. Wasserkraft hat bis in die Mitte der 19. Jahrhundert hinein das Wasserrad angetrieben, das für Betrieb der Hütte unersetzlich war. Erst 1854/55 ist das Wasserrad abgelöst worden – durch eine Dampfmaschine.

Auf ihre Art machen die Beteiligten an dem Kulturprogramm ebenfalls Dampf. Ihre Nummern haben durchweg etwas mit Wasser zu tun. Allein die Titel sprechen für sich. „La Mer“ verspricht ein Bad im Himmel – mit kurioser Luftartistik. Gondolieri entführen das Publikum vom Sauerland nach Venedig. „Canal Grande“ nennen sich der Walk-Act. Er setzt auf Schallwellen – mit bewusst schmalzigen italienischen Liebesliedern. Das Ensemble Kroft wiederum veredelt Wasser. „Schönes Wasser“ kann derart stilvoll serviert werden, als handele es sich um feinsten Schampus. Noch ein Beispiel gefällig?

Uta Deilmann verbindet ihren Auftrittsort mit – nun ja – Wassermusik. Technik und Kunst sind miteinander verbunden. Wie das? Der Auftrittsort Gebläsehaus ist einst das Kraftwerk der Luisenhütte gewesen. Darin stehen die beiden Maschinen, die zur Winderzeugung benötigt werden: die mit Wasserkraft betriebenen Kolbengebläse und die Gebläsedampfmaschine. Das Wasserrad beeindruckt durch pure Größe. Es hat einen Durchmesser von fünf Metern und besitzt 34 Schaufeln mit 1,5 Metern Breite. Die Kraftübertragung auf die Kolbengebläse erfolgt über zwei Pleuelstangen und Balanciers.

Die Musikerin Uta Deilmann nutzt diesen Raum, um mit ihrer Harfe wunderbare Klänge der plätschernden Moldau und andere Wassermusik zum Leben zu erwecken.

Und das ist an diesem Abend längst nicht alles.

Kultur und Industriekultur

Es gibt nicht nur Kultur, sondern auch Industriekultur. Wissensdurst kann an diesem Abend gelöscht werden. Kundige Führungen breiten in flüssigen Vorträgen aus, warum die Luisenhütte so wichtig ist – für ganz Deutschland. Die Eisenhütte ist 1748 gebaut worden. Sie hat zur Metallverarbeitung Wasser gebraucht – und Holzkohle. Beide erneuerbare Energiearten sind reichlich vorhanden. Die gräfliche Familie von Landsberg-Velen nutzt sie. Erst im 19. Jahrhundert sollen ihr Industriebarone folgen, die für die Stahlproduktion in größerem Maßstab auf Steinkohle setzen.

Der Gratis-Abend kostet Geld, keine Frage. Der Märkische Kreis – das erwähnt Barbara Dienstel-Kümper in ihren einleitenden Worten – hat die Hälfte der Kosten getragen. Die andere Hälfte kommt vom Land NRW. „Ferromone“ heißt die Aktion, die auch Angebote in anderen Industriemuseen an Rhein und Ruhr umfasst. Dahinter steht eine Idee: Der Abend soll kein trockenes Programm bieten.

Das ist – die Gesichter des Publikums sprechen Bände – offenkundig gelungen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve