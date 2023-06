„Luise heizt ein“: XXL-Event lockt Familien nach Balve

Wocklum. „Luise heizt ein“: Der Event bietet am Samstag, 1. Juli, erneut XXL-Programm. In Zeiten der Inflation gibt’s für Familien eine gute Nachricht.

„Erfrischend anders“ ist das Sommerfestival rund um die historische Luisenhütte in Wocklum. So sieht es der Märkische Kreis. Was ist beim Event „Luise heizt ein“ geplant?

Am Samstag, 1. Juli, dreht sich ab 17 Uhr alles um das Element Wasser. Der Eintritt für das Familienevent ist frei. In diesem Jahr steht das Element Wasser bei den Künstlerinnen und Künstlern im Mittelpunkt des Geschehens. Das bunte Programm verspricht nicht nur Erfrischung, sondern auch jede Menge Überraschungen. Es wird das gesamte Areal in und um die Luisenhütte bespielt, und somit steht die historische Hochofenanlage in Wocklum wieder einmal selbst im künstlerischen Zentrum. Die Art der Darbietungen nimmt die Gäste in spielerischer Weise für sich ein und verwandelt den Ort des Geschehens zu einem „einzigartigen und magischen Ort mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft“. Das außergewöhnlich kulturelle Event, veranstaltet vom Märkischen Kreis, ist Teil der Veranstaltungsreihe „Ferromone“ an weiteren Industriedenkmälern der Region.

Das Programm

17 bis 21.30 Uhr: Das Wasser-Orchester - eine Musik-Spielaktion für Menschen ab zwei Jahren auf der Wiese an der Möllerrampe

17 Uhr / 18.30 Uhr / 20 Uhr / 21.30 Uhr: Gondolieri – Mitfahren erwünscht! Der musikalische Walk-Act der Kölner Künstlergruppe „nonsenso“ wartet an der Anlegestelle „Servizio Gondole“ auf seine Gäste.

17.30 Uhr: Eröffnung und Begrüßung durch Kreisdirektorin Barbara Dienstel-Kümper

17.30 Uhr / 19.30 Uhr / 21.30 Uhr: „Schönes Wasser“ neben dem Hüttenteich. Das „Ensemble Kroft“ serviert Wasser, als wäre es der teuerste Champagner.

„Luise heizt ein“: Das Festival treibt’s immer bunt. Ein Bild aus dem Vor-Corona-Jahr 2019. Foto: Alexander Lück / WP

18 bis 20.30 Uhr: Führungen durch das Museum Luisenhütte; Start alle 30 Minuten. Treffpunkt am Info-Stand „WasserEisenLand“.

18 Uhr / 19 Uhr / 20.30 Uhr / 22 Uhr: Streetkings – Mobile Live-Musik. Von Jazz bis Heavy Metal ist alles dabei, immer authentisch, handgemacht und, bei aller Professionalität, mit viel Spielfreude präsentiert – „Smoke on the Water“ und „Purple Rain“ dürfen dabei natürlich nicht fehlen.

18.30 Uhr / 20 Uhr / 21 Uhr: kleines Harfen-Konzert im Gebläsehaus.

18.30 Uhr / 20 Uhr. „World Of Water“ –Stelzen-Art aus Bremen präsentiert die wunderbare Welt eines opulenten Unterwasserhofstaats: King Krebs, Queen Oktavia, Meermann und Mermaid oder Seepferdchenreiter.

19.30 Uhr / 21 Uhr„La Mer“ – ein Bad im Himmel. Zwei Damen nehmen ein erfrischendes Bad im Himmel. Ein Hauch von Nostalgie, Romantik und Humor in Verbindung mit waghalsiger Luftartistik von und mit Ellen Urban.

22.30 Uhr: „Enchanted Underwaterwold“ – Abschluss-Show mit leuchtendem Stelzen-Act

Parken

Es gibt einen kostenlosen Besucherparkplatz an der Wocklumer Allee. Zu Fuß von dort bis zur Luisenhütte sind es rund zehn Minuten. Es pendelt aber auch ein kostenloser Shuttle-Bus zwischen Parkplatz und Luisenhütte, der auch für Rollstuhlfahrer geeignet ist. Direkt an der Luisenhütte stehen keine Parkmöglichkeiten zur Verfügung.

Förderung

„Luise heizt ein“ ist ein Teil des Festivalverbunds „Ferromone – Industrie und Kultur in Südwestfalen“. Der Event wird über das Regionale Kultur Programm des Landes Nordrhein-Westfalen gefördert.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve