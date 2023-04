Luisenhütte: Das könnt Ihr bei Saisonstart im Museum erleben

Spielplatz an der Luisenhütte in Wocklum

Wocklum/Lüdenscheid. Saisonstart in Wocklum: Der Kreis hat die Luisenhütte aufgehübscht. Das könnt Ihr im Museum nebst „Hüttenschänke“ und Spielplatz erleben.

„Türen auf und Industriegeschichte erleben“ heißt es wieder ab dem 1. Mai bei der Luisenhütte Balve-Wocklum. Das Erlebnismuseum des Märkischen Kreises macht in der Saison 2023 die Ursprünge der Hüttentechnologie erlebbar. Seit Ende Oktober war die Luisenhütte im Winterschlaf. Weil es sich beim „Tag der Arbeit“ um einen Feiertag handelt, hat das Museum ausnahmsweise auch an einem Montag geöffnet. In den vergangenen Monaten ist eine Menge passiert. Was lief da?

Eine der Arbeiten: die Vitrinen für die Ausstellungsstücke wiederherrichten. „Jedes Jahr werden von den Museumstechnikern etwa 180 Kilogramm Trockenmittel in die Vitrinen eingebracht. Damit wird die hohe Luftfeuchtigkeit in der Luisenhütte ausgeglichen.“ So fürs richtige Klima in den Schaukästen zu sorgen, sei für die vor allem aus Metall bestehenden Exponate „bedeutend“, erläutert Andreas Gerstendorf. Er ist beim Kreis zuständig für Museumstechnik.

Für den reibungslosen Betrieb von Dampfmaschine, Kolbengebläse und Wasserrad musste die Technik mit Spezialfett geschmiert werden. Diese Aufgabe haben die Museumstechniker Jens Münchhoff, Stefan Grassing und Hartmut Teschner übernommen. Eine Spezialfirma wird noch das Wasserrad überarbeiten, das die Besucherinnen und Besucher per Knopfdruck in Betrieb setzen können.

Mit Hochdruck laufen zudem die Vorbereitungen für die mediale Aufwertung der Luisenhütte. Ähnlich wie in der Burg Altena kommt in dem Industriemuseum die „Pepper’s Ghost“-Technik zum Einsatz. Digitale Geister werden über frühere Lebens- und Arbeitsbedingungen erzählen. Elektriker haben die Kabel für die neue Technik während der Winterpause bereits verlegt. In der Platzknechtswohnung wird bald ein großer Bildschirm installiert. Die digitalen Neuerungen sind möglich durchs Förderprogramm Heimatzeugnis des Landes NRW.

Für die jüngeren Besucherinnen und Besucher heißt es am Technikspielplatz „Kleine Luise“ ab 1. Mai erneut „Wasser marsch“. So können am Matschtisch die richtige Mischung von Wasser und Sand ausprobiert und Zahnräder Form gegossen werden. Weitere Stationen: ein über sechs Meter hoher Nachbau der Hochofenanlage, Rutsche mit Lichteffekten und das Wasserrad als Klettergerüst.

Die „Hüttenschänke“ mit kleinem Biergarten bietet Kaltgetränke, Kaffee und Snacks an.

