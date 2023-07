LWL entdeckt erneut neue Säugetierart in Beckum

In einem Land vor unserer Zeit: So sah Beckum vor 125 Millionen Jahren aus.

Beckum/Münster. In Beckum dürften Forscher des LWL vor einer neuen Sensation stehen. In einem Steinbruch graben sie seit zwei Jahrzehnten nach Fossilien.

In Beckum haben Urzeitforscher des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) in Münster erneut eine neue Säugetierart entdeckt. Das geht aus Informationen des LWL hervor, die der Westfalenpost vorliegen. In dem ehemaligen Steinbruch Busche wurde ein Zahn gefunden, der auf eine neue Tierarz hinweist. Experten beim LWL waren „echt platt“, wie es hieß. Details will der LWL, wie die Westfalenpost auf Anfrage erfuhr, am kommenden Montag in einer Pressemitteilung veröffentlichen. Der Steinbruch gilt als Schatztruhe für Fossilien aus der Kreidezeit.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve