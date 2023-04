LWL-Forscher: Beckum war letzte Rettung für Langhals-Dinos

In einem Land vor unserer Zeit: So sah Beckum vor 125 Millionen Jahren aus.

Beckum. Der WP-Dino-Talk am 3. Mai in Beckum beamt Forschungsinteressierte 125 Millionen Jahre zurück. Was war damals los in der Wunderwelt der Saurier?

Der Dino-Talk der Westfalenpost am Mittwoch, 3. Mai, 18.30 Uhr, im Integrationszentrum Beckum beamt Forschungsinteressierte 125 Millionen Jahre zurück in die Kreidezeit. Was viele nicht wissen: Europaweit gibt es nur wenige Orte, die so viel über die Urzeit erzählen wie Beckum. Immer wieder gelingen Grabungsleiter Dr. Achim Schwermann und seinem Team vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe sensationelle Funde. Beispiele gefällig?

LWL jagt in Beckum Dinos mit Ehrenamtlern. Möglich wird das unter anderem durch Zusammenarbeit von Grabungsleiter Dr. Achim Schwermann (rechts) und Ortsvorsteher Georg Wortmann. Foto: jürgen overkott / WP

Jüngst fand die teilweise ehrenamtliche Forschertruppe Zeugnisse eines selten entdeckten Langhalsdinos: den Rest eines Rückenwirbels und einen knapp acht Zentimeter langen Krallenknochen. Das pflanzenfressende Urviech war einst zehn Meter lang.

Und das ist längst nicht alles. Bei Ausgrabungen in Balve sind zahlreiche Tiergruppen gefunden worden, allen voran Wirbeltiere. Diese Gruppe umfasst Fische, Amphibien, Kleinreptilien, Schildkröten, Krokodile, pflanzen- und fleischfressende Dinosaurier sowie Flugsaurier und Säugetiere. In der Vergangenheit wurde die Fundstelle Beckum durch mehrere Amphibien- und Säugetierarten bekannt, die nur im Steinbruch Busche gefunden wurden.

Kleinste Teile von einem friedlichen Monster: Was bedeutet das für die Forschung? Dr. Achim Schwermann: „Die Fossilien sind meist sehr kleinteilig und stark zerbrochen. Auch wenn es sich bei Vogelfuß- und Langhalsdinosauriern um große Tiere gehandelt hat, wir finden nur noch kleinste Reste von ihnen. Das macht die Ausgrabung und auch die wissenschaftliche Analyse sehr kompliziert und langwierig.“

LWL jagt in Beckum Dinos mit Ehrenamtlern. Kleinste Funde erzählen eine riesige Geschichte. Foto: jürgen overkott / WP

Schwermann und seine Forschungskollegen lassen sich nicht schrecken. Was haben sie herausgefunden?

Vor 125 Millionen Jahren war Beckum, wie in der Gegenwart, Teil eines Hochlandes, allerdings in Küstennähe. Die Nordsee reichte seinerzeit bis zum heutigen Südwestfalen. Langhalsdinos fühlten sich ausgesprochen wohl. Sie hatten auf eine Umweltveränderung reagiert. Die Zehn-Meter-Viecher knabberten hochkronige Bäume ab – ähnlich wie Giraffen und Elefanten. Genau diese Baumarten hatten zuvor im Flachland der Küste gestanden, waren aber später nur noch im höher gelegenen Hinterland bei Beckum zu finden.

All das und noch viel mehr ist Thema des Dino-Talk. WP-Redakteur Jürgen Overkott spricht mit dem Grabungsleiter über das Abenteuer Forschung. Fragen aus dem Publikum sind erwünscht. Der Eintritt ist frei.

