Männerchor 1874 Balve mit prallem Programm

Balve Die Sängerschar um Bernhard Krüdewagen hat sich einiges vorgenommen. Welche Termine feststehen.

Der Männerchor 1874 Balve gestaltet am kommenden Sonntag die adventliche Seniorenfeier im evangelischen Gemeindehaus. Die Sänger treffen sich dort um 15.30 Uhr. Das teilte Schriftführer Fred Lange mit. Am Montag, 4. Dezember, singen die Männer des Chores, bereits um 17 Uhr im St.-Johannes-Altenheim ein Ständchen für die Bewohner, bevor die Sänger zur wöchentlichen Probe im Drostenhaus zusammenkommen. Am zweiten Adventssonntag gestaltet der Chor die Messe in der St.-Blasius-Kirche musikalisch mit und stimmt die Bürgerschaft auf den Weihnachtsmarkt ein.

