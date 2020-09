Männerchor Balve probt letztmalig in Wocklum – und dann?

Balve. Gute Nachricht für heimische Chöre. Das Land hat die Abstandsregeln für Proben gelockert. Was das für den Männerchor Balve bedeutet.

Auf Druck des Chorverbandes hat das Land NRW die Corona Abstandsregeln für Chöre gelockert. Das teilte Heinrich Krüdewagen vom Männerchor Balve mit.

Anstatt 4 Meter nach vorne und hinten und 3 Meter zur Seite gilt ab sofort ein einzuhaltender Abstand bei Proben von mindestens 2 Meter in alle Richtungen.

Daraus ergibt sich die Situation, dass der Männerchor Balve am Montag, 7. September mit allen Sängern gemeinsam um 18 Uhr in Wocklum proben kann.

„Ab Montag, 14. September, werden wir die Proben dann alle gemeinsam um 18 Uhr in der Schützenhalle in Volkringhausen abhalten“, erklärte Heinrich Krüdewagen, „also sehen wir uns am 7. September noch mal alle zusammen um 18 Uhr in der Reitarena in Wocklum.“