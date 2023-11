Männerchor Balve sucht Lager für Altpapier

Balve. Der Männerchor Balve braucht dringend Unterstützung. Wer kann der Sängerschar Räumlichkeiten für Altpapier bereitstellen?

Dem Männerchor 1874 Balve steht das Altpapier-Sammellager in der Bogenstraße nicht mehr zur Verfügung. Darauf weist Chor-Sprecher Fred Lange im Gespräch mit der Westfalenpost hin. Der Männerchor 1874 Balve wird bis auf weiteres kein Altpapier mehr an deren Sammelstation in der Bogenstraße annehmen können. Nachdem 17 Jahre die dortigen Räumlichkeiten des Sangesbruder Reinhold Köster genutzt werden konnten, wird der Raum anderweitig benötigt. Der Chor um seinen Vorsitzenden Bernhard Krüdewagen ist auf der Suche nach einer geeigneten Räumlichkeit, um auch in Zukunft Altpapier von den Balver Bürgerinnen und Bürgern zu lagern, um es dem Rohstoffkreislauf zurückzuführen. Obendrein hilft der Erlös der Vereinskasse. Außerdem machten sie Spenden möglich – beispielsweise für die Hinterbliebenen des vor zwei Jahren bei der Flutkatastrophe ums Leben gekommenen Feuerwehrmannes aus Altena.

Der Dank gilt allen Papierlieferanten, aber auch den Sangesbrüdern Reinhold Köster für die Bereitstellung der Räumlichkeit und Werner Betten als Papierlager-Verwalter.

Wer dem Chor Räumlichkeiten zum Sammeln von Altpapier bereitstellen kann, möge sich bei Bernhard Krüdewagen melden: 02375-5743; info@bernhard-kruedewagen.de.

