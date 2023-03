Märchenhaft! So verzaubert Theater-AG das Publikum

Balve. Theater-Talente der Realschule Balve haben vor voll besetzter Aula gespielt und, mehr noch, die Erwartungen ihres Publikums bestens erfüllt. Was war zu sehen?

Die beiden Hauptdarstellerinnen Stokkerlok (Joline Alstadt) und Millipilli (Mara Jaske) überzeugten mit einer gelungenen Darstellung ihrer Charaktere. Foto: Sven Paul / WP

Stokkerlok (Joline Alstadt) ist Lokomotivführer mit Herz und Leidenschaft, der seine Lokomotive Lokolieschen über alles liebt, und Kinder sehr gerne in seiner Lok mitfahren lässt. Seinem Chef Herr Kratzwurst (Kachina Okafor) ist dieses aber ein Dorn im Auge und so entschließt Kratzwurst sich, die Lok auseinander zubauen und die Teile an böse Menschen auf aller Welt zu verteilen.

Das ist der Beginn einer spannenden Reise, die Stockerlock zusammen mit dem Kind Millipilli (Mara Jaske) um die halbe Welt bringt.

Diese lustige wie spannende Theaterstück wurde von 24 Schülern und Schülerinnen der Balver Realschule unter der Leitung von Lehrer Stephan Bischoff einem begeisterten Publikum vorgeführt.

Seit den letzten Sommerferien probten die Talente, möglicherweise die Hollywood-Stars der Zukunft, immer montags nach dem regulären Unterricht für diesen besonderen Tag. Schüler und Schülerinnen aller Jahrgangsstufen zeigten vollen Einsatz und führten dieses tolle Stück mit viel Leidenschaft und Herzblut dem begeisterten Publikum in der Aula der Realschule vor.

Nach der gelungenen Premiere bedankt sich Stephan Bischoff bei seinen Schauspielern, hier bei Kachina Okafor, die in der Rolle von Kratzwurst alle überzeugte. Kachina Okafor war bereits mehrmals in der Theater-AG dabei; sie kann immer wieder mit ihrem Talent überzeugen. Foto: ven Paul / WP

Stolz auf diese Theatergruppe war sichtlich auch Schuldirektorin Nina Fröhling. „Ich sehe, dass viele hier von euch aufgeregt sind. Ich selber bin auch schon total aufgeregt. Das ist heute das 23. Mal, dass hier eine Theater-AG eine Aufführung macht. Wir freuen uns heute hier auf ein tolles Theaterstück, was von einem bunten Haufen aller Jahrgangsstufen vorgeführt wird. Das Ganze wurde von Herrn Bischoff geleitet und durchgeführt. Ich bin Herrn Bischof dafür sehr dankbar und auch froh, dass wir ihn hier an unsere Schule haben. Er widmet sich seit Jahren mit viel Herzblut und Leidenschaft der Theater-AG.“

Stephan Bischoff wurde diese Leidenschaft schon früh in die Wiege gelegt. Fröhling weiter: „Ich kann euch ja einmal erzählen, wie Herr Bischoff dazu gekommen ist. Sein Vater war Lehrer, was ja schon schlimm genug ist. Er musste dann ja auch immer in der Theater-AG mithelfen und dabei sein. Daraus wurde dann bei ihm eine große Leidenschaft, die er hier mit viel Freude an unsere Schüler weitergibt.“

Trikot und Tickets

Diese Freude am Schauspiel konnte man allen Darstellern ansehen. Jeder von ihnen legte, trotz hoher Nervosität, eine perfekte Darstellung seiner jeweiligen Rolle auf die Bretter, die manchen die Welt bedeuten – besonders die drei Hauptdarsteller.

Zu erwähnen bleiben natürlich auch alle anderen Darsteller, die hier auch eine hervorragende Leistung auf die Bühne brachten.

Das Besondere an diesem Stück war, dass alle Darsteller nicht nur für ihre Rolle auf der Bühne standen. Während ihrer Spielpausen sorgten alle für die gesanglich Begleitung dieses Stückes. Wie selbstverständlich sang Stephan Bischoff jedes Lied lautstark vor der Bühne mit. Obendrein begleitete er den Gesang auf der Gitarre.

Viel Lob und Anerkennung zollten die Darsteller Stephan Bischoff nach der gelungenen Premiere. „Nachdem unsere Generalprobe ja nicht wirklich so gut abgelaufen ist, können wir alle stolz auf unsere heutige Darstellung sein. Wir haben ihnen zu danken, dass sie zusammen mit uns das ganze hier umgesetzt haben“, huldigt Darstellerin Mara Jaske ihrem Regisseur. Er erhielt obendrein ein Geschenk seiner Theatergruppe: ein Trikot und Eintrittskarten für ein Spiel seiner geliebten Eintracht Braunschweig. „Das haben sie sich einfach verdient“, meine Mara Jaske.

Übrigens: Ende gut, alles gut. Stokkerlok und Millipilli schaffen es nach ihrer turbulenten Reise, ihre geliebte Lokolischen wieder zusammenzubauen. Und auch Kratzwurst ist am Ende gar nicht so böse und darf sogar auf der Lok einmal mitfahren. Das Publikum fand die Vorstellung märchenhaft.

