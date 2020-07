Märkischer Kreis: Balve wieder corona-frei

München; Bayern: Eine Mitarbeiterin am Institut für Virologie der technischen Universität München (TUM) bereitet Proben von Menschen mit Covid-19-Verdacht in einem Labor für die weitere Analyse vor.

Balve/Lüdenscheid. Gute Nachricht: Balve ist wieder corona-frei. Und so sehen die aktuellen Zahlen des Kreises aus.

Neun der 15 Städte und Gemeinden sind derzeit coronafrei: neben Balve Altena, Halver, Herscheid, Nachrodt-Wiblingwerde, Neuenrade, Plettenberg, Schalksmühle und Werdohl. Wie das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises am Donnerstag mitteilte, stehen insgesamt 78 Personen unter Quarantäne, davon 17 Infizierte und 61 Kontaktpersonen. Seit Ausbruch der Pandemie haben sich 624 Personen im Kreis mit dem Coronavirus angesteckt. 576 Männer und Frauen sind wieder gesund. 31 Personen sind in Zusammenhang mit Corona verstorben; 138 wurden stationär behandelt.. Die Zahlen halten sich die Waage: In Hemer wurde eine Corona-Infektion im Labor bestätigt. Eine Person aus Balve hat die Erkrankung überstanden. So bleibt es bei 17 Infizierten, die unter Quarantäne stehen.