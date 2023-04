Magda Fazios neues Laden: Frisuren mit dem Wau-Gefühl

Balve. Magda Fazio schließt eine Lücke im Balver Einzelhandel – und baut dessen Angebot aus. Alles über ihren neuen Hundesalon.

Bei „Picco belli“ ist schon so gut wie alles picobello. Auch wenn die Chefin sagt, dass noch einige, wenige Restarbeiten nötig seien. Die Chefin: Das ist Magda Fazio. Die 37-Jährige eröffnet Anfang Mai einen Hundesalon. Er heißt „Picco belli“. Das ist Italienisch, heißt „spitzenmäßige Haare“ und verspricht das Wau-Gefühl. Damit schließt Magda Fazio eine Marktlücke in Balve. Und nebenher erweitert sie das Angebot des Balver Einzelhandels in bester Lage. Ihr Geschäft ist an der Hönnetalstraße neben Haus Padberg zu finden; der Bahnhof liegt gegenüber. Wie ist die Start-Up-Unternehmerin auf den Hund gekommen?

Am Anfang steht ein sehr persönliches Erlebnis. Magda Fazio, einst Verkäuferin bei Rewe an der Wurst- und Fleischtheke, hatte früher nie Hunde. Doch in einer schwierigen Situation lernte sie einen Hund an ihrer Seite zu schätzen: „Da kam ein Hund – und veränderte mein Leben.“

Dahinter steckte Davide Fazio. Balver kennen ihn als Betreiber der Pizzeria „Da Piccolo“, ebenfalls an der Hönnetalstraße gelegen, gegenüber von Haus Padberg. „Mein Mann kam auf die Idee, mir einen Hund zu schenken“, erzählt sie, „ich habe einen Spitz bekommen. Er erfüllt einen, er gibt einem so viel wieder, manchmal mehr, als ein Mensch geben kann.“

Ein Spitz muss vor die Tür. Und Magda Fazio erlebte das., was viele Hundebesitzerinnen und -besitzer leben: Blitzschnell stellten sich Kontakte zu anderen Hundehaltern ein. „Jeder hat mich angesprochen: ach, wie schön, ach, wie süß!“

Zugleich merkte Magda Fazio, dass der Spitz sehr pflegeaufwendig ist: „Er muss geschnitten werden. Und bin ich darauf gekommen, dass das meine Erfüllung ist.“ Daraus ist inzwischen eine Geschäftsidee geworden. Welche Voraussetzungen musste Magda Fazio erfüllen?

Acht Wochen nach Düsseldorf

„Ich habe eine Schulung gemacht. Acht Wochen lang bin ich jeden Tag nach Düsseldorf gefahren. Ich habe eine hochwertige Ausbildung gemacht, und jetzt ich bin voll dabei.“

Magda Fazio lacht. Sie wirkt voller Tatendrang. „Ich lasse alles hinter mir und fange neu an. Ich mache das, was mir Spaß macht, was mich erfüllt. Ich lebe dafür. Dann fühlt es sich nicht wie Arbeit an.“

Ihr Mann stand ihr zur Seite. „Er hat gesagt: Mach’ das, Du hast nichts zu verlieren. Selbst wenn der Laden nicht mehr laufen sollte: Dann machst Du ihn einfach wieder zu. Wer nicht versucht, kann nicht gewinnen.“

Was Magda Fazio Mut machte: Sie hat mit ihrem Hundesalon ein Alleinstellungsmerkmal in Balve. Ihr Geschäft besetzt – ähnlich wie „Wolle & Whisky“ in der Queyte – eine Marktnische. „Hätte es in Balve schon ein oder zwei Hundesalons gegeben, dann ich hätte ich’s nicht gemacht.“

Davide Fazio war nicht nur Mut machen. Er legte auch Hand an. So hat er die Theke im Warteraum geschreinert. Magda Fazio hat sich um die Einrichtung gekommen – wie die augenfällige Hunde-Tapete.

Am Samstag, 29. April, will sie ihr Geschäft im kleinen Kreis eröffnen. Am Dienstag., 2. Mai, steht der offizielle Start an. Bürgermeister Hubertus Mühling hat sich, wie es heißt, zum Besuch angesagt. „Ich möchte nicht reich werden“, sagt Magda Fazio, „ich möchte nur leben.“ Der Plan könnte gelingen.

