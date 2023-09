Scherztherapie: Comedy mit den Weibsbildern Anke Brausch und Claudia Thiel in Balve

Comedy „MalleDiven“ rocken Balve: Scherztherapie am Krumpaul

Balve. Scherztherapie am Krumpaul in Balve: Die „MalleDiven“ sorgten für volles Haus mit einem Cocktail guter Gags. Geht da noch mehr?

Seit dem Ferienende reiht sich in Balve ein Superwochenende ans andere. XXL-Events konkurrieren um Publikum. Vorigen Samstag gar traten gleich zwei Großereignisse gegeneinander an – beide in der Kategorie Kultur. Doch beide Veranstalter, der Musikverein Beckum wie die Stadt Balve, meldeten volles Haus.

Scherztherapie: Comedy mit den Weibsbildern Anke Brausch und Claudia Thiel in Balve Foto: jürgen overkott / WP

Die Erleichterung war Rathaus-Vize Michael Bathe, Anna Schulte vom Innenstadtbüro und nicht zuletzt Ortsvorsteher Matthias Streiter schon vor Beginn der Veranstaltung anzumerken. Der Vorverkauf war so gut gelaufen, dass die Stadtverwaltung schon Tage vorher „ausverkauft“ meldete. 200 farbenfroh gekleidete Gäste, vorwiegend Frauen, waren bereit für die Scherztherapie des Comedy-Duos Weibsbilder, die sich als „MalleDiven“ angekündigt hatten. Claudia Thiel und Anke Brausch hatten frühzeitig auf Urlaubsstimmung gesetzt. Sie hatten ein feines Näschen. Der laue Sommerabend hatte das Publikum beizeiten aufgewärmt. Blumenkränze für alle und ein Begrüßungsschluck heizten die ohnehin lockere Stimmung weiter an. Balves Comedy-Publikum war bereit für Zwerchfell-Lockerungsübungen. Das merkte auch der heimische Moderator Meinolf Preuß, der die Gästeschar mit launigen Sprüchen gar nicht groß kitzeln musste. Balve war bereits für Lach- und Sachgeschichten.

Comedy mit den Weibsbildern Anke Brausch und Claudia Thiel in Balve: Verbunden war der Abend am Krumpaul mit einer Cocktail-Party. Foto: jürgen overkott / WP

Derweil saßen die beiden Kabarettistinnen nebenan in ihrer improvisierten Garderobe: tiefenentspannt, unkompliziert, nahbar. Genauso traten sie auf, und genau das brach sofort das sprichwörtliche Eis. Die „MalleDiven“ hatten eine einfache Botschaft, vor allem für die Weibsbilder im Saal: Wir sind wie Ihr, wir kennen Euren Alltag, Eure Wünsche, Eure Nöte. Das Geheimnis guter Comedy besteht darin, Frust in Lust zu verwandeln, Bauchschmerzen in Gelächter.Die Blumenkränze gaben dem Publikum von vornherein einen kleinen Wink. „Das Publikum ist immer Teil der Inszenierung durch den Rahmen, den wir vorgeben“, sagte Claudia Thiel der Westfalenpost vorab. „Wir merken, dass Institutionen und Einrichtungen, die von Frauen geleitet werden oder bei denen Frauen eine wichtige Rolle spielen, das Thema gern aufgreifen.“

Das Ergebnis war ein Wohlfühlabend mit bodenständigem Mutterwitz, immun gegen Modemätzchen des Zeitgeistes. Die Stadt Balve hatte den Abend so konzipiert wie das Fernsehen eine Samstagshow mit Moderator und Pop-Star Giovanni Zarella: Der Event war extralang. Dafür sorgte Teams von „Berg’s Bar“ aus Attendorn und Förderverein der Stadtbücherei im Jutta Streiter mit Cocktails.

Das Format entpuppte sich sowohl für die Stadt Balve als auch fürs Publikum als Genuss ohne Reue, wie die Westfalenpost nach der Veranstaltung erfuhr. Die Stadtverwaltung will sich am Prinzip von TV-Serien orientieren: Fortsetzung folgt. Womöglich geplanten Quartier an der Hönne.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve