Malteser-Angebot: Ältere werden fit fürs Internet

Balve. Balves Malteser sehen im Lockdown, wie wichtig das Internet geworden ist. Jetzt gibt es Hilfe für die ältere Generation.

Der Malteser Hilfsdienst in Balve will mit einem neuen Angebot der älteren Generation Smartphone, Internet, Facebook & Co. erschließen und näherbringen. Das teilte Geschäftsführer Raimund Neuhaus mit.

Die aktuelle Corona-Pandemie zeige durch Homeoffice, Homeschooling, Streaming-Gottesdienste und die virtuelle Verbindung zu Freunden und Verwandten wie hilfreich die digitale Welt inzwischen geworden ist, um in Verbindung zu bleiben und am aktuellen Geschehen teilhaben zu können. Oftmals stoße die ältere Generation dabei an ihre Grenzen, weil die virtuelle Welt viele Fragen aufwerfe.

Genau da setzen die Malteser an. Die neuen Räume im Gesundheitscampus-Sauerland seien technisch bestens für ein solches Angebot ausgestattet, sagte Neuhaus.

Ehrenamtler gesucht

Um es stemmen zu können, suchen die Malteser Ehrenamtler. Neuhaus: „Gesucht werden Personen jeder Altersgruppe, sehr gerne auch Jugendliche, die einigermaßen sicher im Umgang mit PC, Smartphone und Internt sind und gerne ihr Wissen und ihre Erfahrung der älteren Generation weitergeben möchten.“ Den Ehrenamtlichen werden technische Geräte zur Verfügung gestellt, für die ein technischer Support rund um die Uhr zur Verfügung stehe. Einarbeitungs-, Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten runden das Angebot für die ehrenamtlich Engagierten ab – „und machen die Helferinnen und Helfer fit für ein sicher spannendes Engagement“. Neuhaus wirbt: „Ein Ehrenamt macht das Leben reicher. Dazu braucht es keine Helden. Es braucht Herz!“

Interessierte melden sich bitte kurz per Mail an info.balve@malteser.org. Eine telefonische Auskunft und Beratung ist unter Telefon 02375-9372906 möglich.