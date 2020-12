Malteser beschenken Pflegepersonal, Polizei, Rettungskräfte

Balve. Balve sollte ein Ort guter Taten werden: Das war der Plan der Malteser. Wie Markus Ickler & Co. ihn umsetzten.

In sichtlich erstaunte Gesichter blickten die Balver Malteser, als sie den Nikolaus zu den Pflegeeinrichtungen in Balve begleiteten. Der Nikolaus überreichte zusammen mit den Maltesern ein Zeichen des Dankes und der Anerkennung an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Balver Pflegeeinrichtungen. Er verteilte 200 Schoko-Nikoläuse.

Ort guter Taten

Die Malteser hatten sich beim Bonifatiuswerk als „Tat.Ort.Niklolaus“ beworben: Balve sollte ein Ort guter Taten werden. Mit Erfolg: Ihre Aktion wurde gefördert. „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Pflegeeinrichtungen stehen im Corona-Jahr vor besonderen Herausforderungen. Da sie in der Zuwendung zu den Menschen jeden Tag eine gute Tat leisten, wollen wir ihnen mit der kleinen Nikolausüberraschung ein Zeichen des Dankes und der Anerkennung geben,“ berichtet Markus Ickler, der gern ins Nikolausgewand geschlüpft ist. „Oft wird an die Menschen gedacht, welche der Pflege bedürfen, an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die täglich eine großartige Arbeit leisten wird dabei weniger gedacht. Hier wollen wir ein Zeichen setzen und einfach Danke sagen.“

Neben Pflegeeinrichtungen wurden auch Polizei und Rettungswache in Balve vom Malteser-Nikolaus besucht.