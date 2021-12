Malteser sind auf Zack: Das hat YouTube damit zu tun

Kristina Stadelhofer (links) und Markus Ickler (rechts) bei der im Internet übertragenen Andacht in den Räumen der Malteser auf dem Gesundheitscampus

Balve. Balves Malteser sind auf Zack, auch und gerade im Advent. Was, bitte, hat YouTube damit zu tun?

Zu den besonderen, besinnlichen Angeboten in der Adventszeit gehört auch die „N8chtschicht“ der Balver Malteser. Am Dienstagabend (7. Dezember) wieder zu verfolgen vor dem heimischen Bildschirm oder vor Ort auf dem Gesundheitscampus an der Sauerlandstraße.

Die Westfalenpost testete das digitale Angebot der Malteser am Rechner. Zunächst ist gar nichts zu sehen. Dann sind Kristina Stadelhofer und Markus Ickler im Bild, aber ihre Lippen bewegen sich stumm. Aber die technischen Probleme sind schnell behoben.

Mit dem Beginn der Adventszeit starteten die Balver Malteser in der vergangenen Woche ihre Reihe abendlicher Andachten. Am Dienstag gibt es die zweite, der Name „N8chtschicht“ bezieht sich auf die Uhrzeit. Acht Uhr geht es los. Die erste Andacht letzt Woche drehte sich um die biblische Geschichte aus dem Lukasevangelium von Elisabeth und Zacharias. Die Frau galt eigentlich schon als unfruchtbar, im hohen Alter gebar sie dann noch ihren Sohn, Johannes den Täufer. Vertrauen auf die Kraft und die Wunder Gottes, die da noch kommen, auch darum geht es beim Warten auf Weihnachten. Und die Zuversicht, sich von Gott beschenken zu lassen.

Raimund Neuhaus ist der Mann fürs Internet

Raimund Neuhaus (mit Ehrenamtlerin Martins Dransfeld beim IT-Seniorentreff) ist der Malteser-Mann fürs Internet. Foto: jürgen overkott / WP

Die Impulse der ersten Malteser-Andacht drehen die Perspektive aber auch um und fragen die Zuschauer, welche ihnen nahe Menschen sie vielleicht selber beschenken möchten. Es sind sehr stimmungsvolle gut 20 Minuten am vergangenen Dienstag, unterlegt auch mit Musik und Gebeten, und auf ein ähnliches Format darf man sich bei der zweiten Ausgabe wieder freuen.

„Wir verfolgen einen roten Faden für die Andachten“, erklärt Markus Ickler von den Balver Maltesern zum Inhalt. Die zweite N8chtschicht haben nun andere aus dem Team vorbereitet. Erst jetzt einzusteigen ist aber auch kein Problem.

Die erste Andacht fand eine kleine Zahl Interessierter, im Livestream sowie vor Ort. Zuschauen kann man heute ab 20 Uhr vor dem heimischen Bildschirm, der Youtube-Kanal der Malteser Balve ist unter https://bit.ly/3nPGoja erreichbar. Raimund Neuhaus ist für die technische Umsetzung zuständig. Im Gegensatz zum vorigen Jahr kann man nun aber auch bei ihnen im Begegnungs- und Schulungszentrum auf dem Gesundheitscampus zur N8chtschicht dabei sein.

Im Campus gilt 2 G plus

Zu beachten ist, dass dafür vor Ort die 2-G-plus-Regel gilt, Teilnehmer neben einer Impfung oder Genesung auch einen aktuellen Test vorweisen müssen. „Das hält vielleicht manchen doch ab“, vermutet Markus Ickler, aber die Gruppe habe eben neben den staatlichen auch die Regeln des eigenen Verbandes, die teilweise noch etwas strenger seien. Dennoch freuen sie sich über Besucher.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve