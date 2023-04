Mann hat in Balve erst kein Glück, dann kommt noch Pech dazu

Balve. Ein Neuenrader (38) kommt am Freitagmittag in Balve in eine Polizeikontrolle. Es läuft ziemlich dumm für ihn.

So kann’s gehen: Ein Neuenrader (38) gerät am Freitagmittag auf der Hönnetalstraße (B229) in Balve in eine Verkehrskontrolle. Die Polizei findet - wie sie am Sonntag mitteilt – heraus, dass der Autofahrer keinen Führerschein hat. Das ist nicht alles. Die Polizei hat den Verdacht, dass der 38-Jährige „unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln“ steht. Es wird eine Blutprobe entnommen. Weiterfahren darf der Mann nicht mehr. Nebenbei wird eine Anzeige fällig. Das findet der Neuenrader gar nicht gut. Er beleidigt die Beamten. Das bringt ihm eine weitere Anzeige ein.

Der Fall erinnert ein wenig an eine alte Fußballweisheit von Jürgen „Kobra“ Wegmann: „Erst hatte ich kein Glück, und dann kam noch Pech dazu.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve