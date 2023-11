Marathon und mehr: Schwitzen für den guten Zweck im „Hönnevital“

Balve Den Körper stählen und Gutes dabei für Andere tun: Das steht hinter einer Aktion von Anja Dransfeld. Samstag ist es soweit.

Schwitzen für den guten Zweck: Das Balver Fitnessstudio „Hönnevital“ bittet erneut zum „Fitness-Spenden-Marathon“. Der Erlös wird an das Team des „WDR 2 Weihnachtswunders“ übergeben.

Spenden-Marathon: Benefiz-Aktionen im „Hönnetal“ haben bereits vor Corona stattgefunden. Foto: WP

Der Fitness-Spenden-Marathon beginnt am Samstag, 18. November, um 9.45 Uhr und endet etwa 18.30 Uhr. Das sagte Studio-Chefin Anja Dransfeld im Gespräch mit der Westfalenpost.

Jede Person kann sich gegen eine 20-Euro-Spende an der Benefiz-Aktion beteiligen.

Die Anmeldung läuft ab sofort: persönlich, telefonisch oder per E-Mail. Damit wird auch der Spendenbetrag fällig. Anja Dransfeld bittet die Teilnehmenden ihre E-Mail-Adresse zu hinterlassen. Am Freitag, 17. November, können sich alle, die gespendet haben, fürs gewünschte Kursprogramm anmelden. Anja Dransfeld betonte, dass am Aktion-Tag kein normaler Trainingsbetrieb stattfinde.

Aktion-Tag bedeutet umgekehrt: Es gibt ein Extra-Angebot. „Es wird ein Indoor-Cycling-Marathon gefahren“, kündigte Anja Dransfeld an. „Dazu kommt noch ein Kraftsport-Spezialist, der die Analyse der Kniebeuge auf der Trainingsfläche übernimmt.“

Wer fleißig schwitzt, braucht kräftige Kost: „Ich kredenze den Leuten ein Pasta-Büffet“, versprach Anja Dransfeld.

An der WDR-2-Aktion hat sie bereits im vergangenen Jahr teilnehmen wollen – zumal im „Hönnevital“ in der Vergangenheit immer wieder mal Sporteinheiten für den guten Zweck stattgefunden haben. In diesem Jahr hatte Anja Dransfeld die wohltätige Aktion der Radiowelle gleich auf dem Zettel. Der Spenden-Erlös aus Balve wird den Radio-Leuten in Düsseldorf im Dezember übergeben. Info: hoennevital.de

