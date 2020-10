Margret Mölle lüftet Geheimnisse der St.-Blasius-Kirche

Balve. Die Pfarrkirche St. Blasius ist der Hönne-Dom. Kirchenführerin Margret Mölle lüftet ihre Geheimnisse. Wo gibt es Karten? Welche Regeln gelten?

Die katholische Pfarrkirche St. Blasius in Balve ist weit über die Grenzen des Hönnetals hinaus bekannt. Schließlich gilt sie als eine der ältesten und zugleich schönsten Kirchen weit und breit. Kein Wunder, dass der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) immer wieder Geld in die Restaurierung des Gotteshauses steckt. Kein Wunder auch, dass die Balver ihr Kleinod gern öffentlich herzeigen – auch in Zeiten von Corona.

Welche Geschichte erzählt das Portal? Margret Mölle kennt sie.. Foto: Jürgen Overkott / WP

Im Rahmen des Heimatjahres 2020 wird die zweite Kirchenführung mit Margret Mölle am Donnerstag, 29. Oktober, um 16 Uhr unter dem Motto „Heimat erleben“ stattfinden. In der alten romanischen Kirche „Sankt Blasius“ gibt es, den westfälischen Barockaltar, die Renaissance-Kanzel, die kostbaren Wandmalereien und viele weitere Besonderheiten zu sehen. Doppelt genießen können Kunstfreunde, die versehen, was sie vorfinden.

Ex-Lehrerin kann gut erklären

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Margret Mölle eine ausgezeichnete Fachfrau für die Kirchenführung gewonnen haben und auch die Unterstützung des Pastoralverbundes Balve gewinnen konnten, um eine weitere Kirchenführung im Heimatjahr anbieten zu können “, erklärte Michael Bathe, Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters der Stadt Balve. Margret Mölle zählt zu den versiertesten Kennerinnen und Kennern des Sakralbaus. Zudem kann die ehemalige Grundschullehrerin ihr Wissen gut vermitteln.

Tickets sind ab sofort und kostenlos im Innenstadtbüro der Stadt Balve erhältlich.

Das Geheimnis der mittelalterlichen Wandfresken – Margret Mölle wird es lüften. Foto: Jürgen Overkott / WP

Wichtige Informationen zur Teilnahme: Die Teilnehmerzahl der Kirchenführung ist auf 15 Personen begrenzt. Ein Ticket ist für die Kirchenführung zwingend erforderlich. Es ist vorab mit der Hinterlegung der Kontaktdaten im Innenstadtbüro der Stadt Balve zu haben.

Während der Kirchenführung müssen die Teilnehmer die geltenden Hygiene- und Abstandsregeln einhalten sowie einen Mund-Nasen-Schutz tragen.

Weitere Infos: Projekt-Team der Stadt Balve gerne zur Verfügung, Innenstadtbüro, Alte Gerichtsstr. 1, Balve. Telefon 02375-926-157 und -158; Mail: innenstadtbuero@balve.de.