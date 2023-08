Markus und Christine Blöink verabschieden sich mit Festzug

Mellen. Die Schützenfest-Saison geht zu Ende. Mellen feiert am Wochenende – vorneweg das Königspaar. Fürs Partyvolk gibt’s einen Gratis-Shuttle.

Das Saisonfinale der Schützenfeste im Stadtgebiet naht. Kostenloser Busshuttle, Ehrungen verdienter Schützenbrüder und eine halbe Stunde mehr Zeit zum Feiern: Das ist der organisatorische Rahmen für das Schützenfest in Mellen.

Mellens König Markus Blöink mit Gattin Christine beim Festzug Foto: jürgen overkott / WP

Es beginnt gleich mit einer Zugabe: Eine halbe Stunde mehr Zeit geben sich die Schützen zum offiziellen Festauftakt im Golddorf am Samstag, 5. August. Nach dem Gottesdienst wurde es zuletzt durchaus etwas stressig, teilte der Vorstand mit, und der Zapfenstreich auf dem Sportplatz sollte auch nicht mit Verspätung starten. Deshalb ist das Antreten an der Halle nun auf 16 Uhr vorverlegt, und auch das Schützenhochamt in der St. Barbarakirche beginnt bereits um 18 Uhr.

Wer früh kommt, wird belohnt

Vorher werden noch das Königspaar Markus und Christine Blöink und der hölzerne Vogel abgeholt. An den Gottesdienst schließt sich das Totengedenken am Ehrenmal an. Nach dem sicher stimmungsvollen Zapfenstreich dürfte es in der Halle dann zum ersten Mal an diesen Festtagen so richtig hoch her gehen. Wichtig: Wer vor 20 Uhr kommt, hat freien Eintritt, danach kostet es fünf Euro pro Person und damit genauso viel wie im vorigen Jahr. Freien Eintritt haben die amtierenden Königspaare aus dem Balver Stadtgebiet.

Wie schon berichtet, hat die St. Hubertus-Bruderschaft auch bei den Getränkepreisen die Schraube nicht nach oben gedreht.

Pünktlich zum Zapfenstreich vor Ort sein werden auch alle die, die den bekannten Busshuttle benutzen. Der ist wieder kostenlos und hat folgende Abfahrtszeiten und Haltestellen in der Umgebung: um 18.50 Uhr ab Gasthof König-Fabry in Beckum, 18.55 Uhr in Volkringhausen in der Dorfmitte Mendener Straße/Glashüttenweg, 19.05 Uhr, Balve Bahnhof, 19.15 Uhr, Garbecks Sparkasse, 19.25 Uhr ab Kirchplatz Langenholthausen, bevor die Fahrt dann nach Mellen geht. Die Rückfahrt erfolgt gegen 1.30 Uhr und steuert die Haltestellen in umgekehrter Reihenfolge an.

Der Schützenfestsonntag startet um 10.30 Uhr in der Halle. Das Frühschoppenkonzert wird wieder bereichert durch die Ehrung verdienter Schützenbrüder. Kompakter wird das Auszeichnen langjähriger Mitglieder, denn die 25- und 40-jährigen Jubilare bekommen ihren Platz nun in der Generalversammlung. Die große Bühne in der Halle gehört dafür am Sonntag Reiner Köster, der seit 50 Jahren Mitglied ist, Gerhard Schneider für 60 Jahre Treue und Werner Scholz für sage und schreibe 70 Jahre. Geehrt werden auch Vorstandsmitglieder für ihr langjähriges Engagement. Alexander Drees ist seit zehn Jahren aktiv, Adrian Wagner seit 15 Jahren. Letztgenanntes gilt auch für Markus Blöink, der also nicht nur amtierender Regent ist dieses Jahr, sondern auch hierfür noch tüchtig gefeiert werden dürfte. Die verdiente Würdigung erhalten schließlich auch die Jubelmajestäten. Hubertus Schäfer und Sabine Becker waren das Königspaar vor 25 Jahren, Gisela Schneider war vor 50 Jahren Königin an der Seite des mittlerweile verstorbenen Heinz Peine.

Danach aber dreht es sich am Sonntag vor allem um die aktuellen Regenten. Alle Beteiligten hoffen auf einen angemessen äußeren Rahmen und volle Straßenränder, wenn sich um 14.30 Uhr der Festzug mit Markus und Christine Blöink an der Spitze und ihrem Hofstaat in Bewegung setzt. Um 17 Uhr stehen Königs- und Kindertanz auf dem Programm, danach feiert das Golddorf sicher noch einige Stunden weiter. Für die passenden Klänge das Fest über sorgen in bewährter Art der Musikverein Balve mit seiner Tanzmusik, den „Mammuts“, der Musikzug Langenholthausen und das Trommlerkorps Eisborn.

Es kann nur einen geben

Wer wird der neue König von Mellen? Diese Frage soll am Montagvormittag beantwortet werden. Um 9.15 Uhr brechen die Schützenbrüder von der Halle auf und marschieren bergan zur Vogelstange. Hier können sich auch alle mit einem Frühstück für die kommenden Stunden stärken. Das neue Königspaar soll dann um 13 Uhr proklamiert werden, Musik kommt dazu von den „Oldies“. Der Festzug mit den neuen Regenten samt Hofstaat schlängelt sich dann ab 17 Uhr durchs Dorf, Königs- und Kindertanz folgen wieder in der Halle und danach sicher die gewohnt ausgelassenen Stunden des dritten Schützenfesttages.

Die Vorfreude in Mellen ist jedenfalls schon mit Händen zu greifen, Straßen, Häuser und Halle werden dieser Tagen festlich hergerichtet, und auch sonst findet die ein oder andere Einstimmung statt.

