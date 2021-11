Martin Vielhaber jetzt neuer Chef der Garbecker Schützen

Garbeck. Nach dem tragischen Corona-Tod von Hubertus Schulte: Die Schützenbruderschaft wählt neuen Vorsitzenden mit überwältigender Mehrheit.

Martin Vielhaber ist neuer Vorsitzender der Schützenbruderschaft Heilige Drei Könige Garbeck. Für fünf Jahre wählten ihn die Mitglieder zum Nachfolger für den im April tragisch an einer Corona-Infektion verstorbenen Vorgänger Hubertus Schulte. Die Entscheidung fiel am Sonntagabend in der Schützenhalle auf der Jahreshauptversammlung mit großer Mehrheit. Bewährte Kräfte und und ein neuer Kopf bilden nun den neuen Vorstand.

Gewählte und bestätigte Vorstandsmitglieder zeigen sich sichtlich bewegt

Nach der Begrüßung durch den zu diesem Zeitpunkt noch zweiten Vorsitzenden Martin Vielhaber wurde Bernward Lösse als Versammlungsleiter gewählt. Ihm standen Thomas Heymer und Robin König als Wahlhelfer zur Seite. Mit überwältigender Mehrheit wurde Martin Vielhaber zum ersten Vorsitzenden gewählt, der von da an die Wahlleitung übernahm. Am Tisch des Vorstandes konnte Winfried Lohmann als zweiter Vorsitzender Platz nehmen. Andreas Stüken, Bernd Titzmann, und Manfred Schwermann wurden in ihren Funktionen als Schriftführer, Beisitzer und Oberst bestätigt. Alle zeigten sich sichtlich bewegt von den überwältigenden Mehrheiten und dankten erfreut für das entgegengebrachte Vertrauen.

Königspaar Stefan Rüth und Kirsten Bender vor Abschluss einer langen Regentschaft

Alexander Iken wurde als Adjutant und Martin Severin als Hauptmann wiedergewählt. Ebenso blieben Rüdiger Stüken, Walter Fuchs, Stefan Severin, Florian Neuhaus, Philipp Schulte-Fabry und Niklas Vielhaber weiterhin Offiziere. Das Kader der Offiziere frischen nun Jens Pasckewitz und Sebastian Hillebrand auf.

Waltermann seit 75 Jahren im Verein Durch die lange Zeit zwischen den Generalversammlungen wurden in diesem Jahr sehr viele Mitglieder geehrt. Aus diesem Grund hier nur die Namen der Ehrungen ab 50 Jahre Mitgliedschaft. 50 Jahre: Otto Busche, Wolfgang Fricke, Gerhard Schimanski, Dieter Schmoll-Klute, Lothar Schrewe, Reimund Schulte, Eberhard Schulte-Schmale, Dieter Bathe, Hubert Flöper, Friedhelm König, Gottfried Korzak, Paul Reunert, Franz-Josef Ruschepaul, Detlef Stüken, Reinhold Vedder, Elmar Verley, Heinz-Josef Vielhaber, Winfried Volkmer. 60 Jahre: Werner Drenkelfuß, Franz Josef Fries, Günter Müskens, Gottfried Josef Schmoll, Heinz Vedder, Manfred Vedder, Peter Friederici, Werner Mettken, Bernd Prior, Friedel Schmale, Willi Schmoll, Heinz Schulte. 70 Jahre: Walter Eickelmann, Theo Hillebrand, Reinhold Bongard, Werner Neuhaus, Theo Schmoll. 75 Jahre: Herbert Waltermann

Auch durch die Corona-Pandemie bedingt berührte der Jahresbericht die Zeit ab 2019. Martin Vielhaber erinnerte an das letzte „richtige“ Schützenfest vom Juli 2019: „Wir feierten ein sehr schönes und harmonisches Fest. Beim Vogelschießen sicherte sich Stefan Rüth beim 131. Schuss die Königswürde und wählte seine Lebensgefährtin Kirsten Bender zur Königin.“ Das Paar ist nun in Erwartung des Endes der durch die Pandemie bedingt besonders langen Regentschaft.

Neue Vogelstange nach dem großen Hochwasser im Sommer eingeweiht

Im August fiel die alte Vogelstange dem Zahn der Zeit zum Opfer. Sie wurde „gefällt“. Die neue Vogelstange konnte nach dem großen Hochwasser Ende Juli 2021 eingeweiht werden. Der Erlös aus der Einweihungsfeier ging an die Opfer der Flutkatastrophe.

Schmaler Ersatz für zwei ausgefallene Schützenfeste während der Pandemie

Bevor im März 2020 die Pandemie die Welt in die Zange nahm, konnte in der Veranstaltungsreihe „Donnerstags auf’m Dorf“ noch die „Kick Off Party“ in Garbeck stattfinden. „Dabei haben wir die Restauration übernommen“, so Vielhaber. Die für den 15. März angesetzte Generalversammlung konnte dann schon nicht mehr stattfinden. Zum Schützenfesttermin gab es 2020 dann „kleinen Ersatz“. Nach einem Feldgottesdienst mit Präses Pater Pius gab es eine Reveille und vor dem Wirtshaus Syrée ein kleines Platzkonzert. Dies wiederholte sich auch 2021.

Würdige Ehrung für Hubertus Schulte soll am Volkstrauertag nachgeholt werden

Die Corona-Pandemie ging gerade an den Garbecker Schützen indes nicht vorbei, ohne tiefe Spuren zu hinterlassen. „Am 8. April 2021 erreichte uns die schreckliche Nachricht, dass unser erster Vorsitzender, Hubertus Schulte, an den Folgen seiner Covid-Erkrankung verstorben ist“, erinnerte Martin Vielhaber. Alle waren betroffen: „Seine Beerdigung am 30. April konnten wir leider nicht würdig begleiten. Wir wollen seine Ehrung am Volkstrauertag zusammen mit dem Musikverein nachholen.“

Entschlossenheit zum nächsten Schützenfest: „Es wird stattfinden!“

Ein wenig Schützenfestatmosphäre gab es mit der „Dicke Backen Mucke“ im September auf dem Hallenplatz, bei dem die Egerländer Besetzung des Musikvereins Rhode mit Blasmusik erfreute. „Das nächste Schützenfest kommt“, versprach Vielhaber. Zu den Bedingungen könne man jetzt noch nichts sagen. „Aber stattfinden wird es!“

