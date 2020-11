Martinsbrezel in Mellen: Laternen und Kinderaugen leuchten

Mellen. Corona wirbelt das Dorfleben in Mellen durcheinander. Am vergangenen Wochenende hätte im Golddorf Hochbetrieb geherrscht. Der Martinsmarkt zieht üblicherweise Publikum aus ganzen Region. Zudem hätte es einen Martinszug für die Kinder gegeben. Daraus wurde nichts. Dennoch hatte sich das Dorf etwas für die Kleinen einfallen lassen. Wie wurde St. Martin gefeiert?

St. Martinsbrezel für Kinder in Mellen: Sie wurden am Sonntag, 8. November, unter Corona-Schutzbedingungen verteilt - auch an die ganz Kleinen. Foto: Peter Müller / WP

„Was war ich heute Morgen traurig, als ich das gute Wetter sah. Da wäre auf unserem Martinsmarkt echt was los gewesen“, sagte Marga Drees, seit 20 Jahren im Organisationsteam des Mellener Martinsmarktes, der wie alle Großveranstaltungen wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden konnte. „Mir bedeutet das so viel“, gestand sie im Gespräch mit der Westfalenpost, „in diesem Jahr gibt es kein Bummeln, Erleben und Genießen.“

Auch Carina Freiburg und Ottmar Hermanns vom Team des Martinsmarktes waren nicht glücklich. „Doch den Kindern wollten wir wenigstens etwas bieten“, berichtete Otmar Hermanns, der schon seit zehn Jahren als Mitorganisator den Martinsmarkt begleitet. Deshalb standen sie am Sonntagnachmittag vor der Mellener St.-Barbara-Kirche und warteten auf die Kinder, die das Organisationsteam jeweils zu einer Martinsbrezel eingeladen hat. Damit wegen der Corona-Regeln nicht zu viele Menschen zusammenkamen, wurden auch vor dem neuen Feuerwehrhaus Brezeln verteilt.

Alle warteten auf den Anbruch der Dunkelheit – und die Laternen der Kinder. Doch die waren zunächst nicht in Sicht, und es war noch etwas Zeit zum Plaudern: „Es hätte heute so schön sein können, wäre uns Corona nicht dazwischen gefahren“, klagte Marga Drees.

Mathilda (8) lässt eine Eule leuchten. Foto: Peter Müller / WP

Eigentlich hätte in diesem Jahr der 25. Martinsmarkt stattgefunden. Zum 20. Mal hätte es nach dem Umzug Brezeln gegeben. Es sollte nicht sein.

Nun gab es keine Stände, keine geschmückten Remisen und Scheunen, und natürlich kamen auch nicht Tausende Gäste, um an den 45 Ständen zu essen und zu kaufen. „Damit wenigstens etwas stattfindet, haben wir beschlossen, bei Bäcker Grote 110 Brezeln zu bestellen. Denn auch die Verteilung nach dem Umzug durch die St.-Hubertus-Schützenbruderschaft hat am Samstag leider ausfallen müssen“, erklärte Otmar Hermanns, der seit 35 Jahren in Mellen wohnt.

Vorfreude auf den Martinsmarkt

In der Ferne waren schließlich die ersten Laternen zu sehen. Langsam näherten sie sich der Kirche. Kinderstimmen wurden lauter.

Von der anderen Seite kam ein Junge namens Laurens. Er war als erster zur Stelle. Marga Drees drückte dem Zehnjährigen eine mit Zucker bestreute Brezel in die Hand. Marga Drees war plötzlich in ihrem Element, darauf hatte sie gewartet. Laurens hopste auf die Mauer und futterte die Brezel noch an Ort und Stelle. Je dunkler es wurde, desto mehr Kinder kamen. Ab und zu trottete ein Pferd durch das Dorf – nur eben nicht mit St. Martin.

Marga Drees, Carina Freiburg und Otmar Hermanns im Einsatz (von links) Foto: Peter Müller / WP

Nach und nach gingen die Brezeln weg. Gedränge gab es nicht, hätte es aufgrund der Hygieneregeln auch nicht geben dürfen. Selbst die Jüngsten waren gut informiert, hielten Abstand. Otmar Hermanns schwankte, was den Martinsmarkt 2021 angeht, zwischen Hoffnung und Skepsis. „Das Gertrüdchen in Neuenrade ist schon abgesagt. Viele der Jahreshauptversammlungen in den Vereinen werden wohl Anfang des Jahres auch nicht stattfinden können“, ahnte er. Zuletzt überwog der Optimismus. „Wir haben jetzt noch Zeit. Im Juni beginnen wir normalerweise mit den Vorbereitungen. Jetzt hoffen wir natürlich, dass der Martinsmarkt 2021 wieder läuft.“ Wenn dann St. Martin am Samstag und am Sonntag wieder zu den Kindern kommen und Brezeln verteilen kann, ist zumindest in Mellen die Welt wieder in Ordnung.

