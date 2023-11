Martinsmarkt Mellen: Pizza und Brot, Bus und Auto

Mellen. Der Martinsmarkt lockt nach Mellen. Doch am Samstag lohnt ein Besuch im Landmarkt. Warum?

Mellen freut sich auf den Martinsmarkt am morgigen Sonntag. Das Wetter soll leider schaurig werden. Hoffentlich irren sich die Meteorologen. Das Wochenende in Mellen beginnt mit Pizza. Ab 16 Uhr gibt’s was auf die Gabel. Vorbestellungen: 0152-52837622. Beim Martinsmarkt geht’s weiter. Herbert Steinberg kleine Brote für die Besucher des Marktes. Die Backstube darf besichtigt werden. Der Steinofen ist ein Oldie – über 100 Jahre alt. Für die Besucherschar gibt es einen Service. Der Bürgerbus pendelt zwischen Balve und Mellen. Start: 10.30 Uhr, Bahnhof/Padberg. Der Bus hält zudem an der Adler-Apotheke und bei Bedarf an der Kirche. Es können jeweils bis zu acht Personen mitfahren. Die Fahrt kostet 2,30 Euro, für Kinder 1,30 Euro. Kleingeld ist willkommen. Es gibt genügend Parkplätze in Mellen. Die Feuerwehr Eisborn weist Autos ein. Die Organisatoren bitten, die Parkverbotszonen zu beachten. Nebenbei: Es gibt kein schlechtes Wetter – nur schlechte Kleidung.

