Martinszüge in Balve, Garbeck: Das müsst Ihr wissen

Balve/Garbeck Darauf freuen sich Kinder und Eltern das ganze Jahr: Am Samstag, 11. November, findet erneut St. Martinszüge statt. Alle Daten, alle Fakten.

Die Schützenbruderschaft St. Sebastian Balve richtet am Samstag, 11. November, den Sankt Martinszug aus, Martinsspiel plus Verteilung der Martinsbrezeln an die teilnehmenden Kinder inklusive. Los geht es um 17 Uhr an der Pfarrkirche. Die Veranstaltung endet, wie gewohnt, auf dem Schulhof der Grundschule Balve mit dem Martinsspiel.

Einen Martinszug gibt es auch in Garbeck. Treffpunkt ist um 17.30 Uhr an der Kirche Heilige Drei Könige. „Alle Kinder bekommen eine Martinsbrezel“, sagte Ludger Schulte-Fabry vom MGV „Amicitia“ Garbeck. Für die musikalische Begleitung des Laternenumzugs sorgt das Jugendorchester des Musikvereins „Amicitia“ Garbeck.

