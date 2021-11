Martinszüge sorgen in Balves Stadtgebiet für Lichterglanz

Balve/Garbeck/Langenholthausen. Jetzt leuchten sie wieder, die Laternen. Wann und wo im Balver Stadtgebiet am Donnerstag St. Martinszüge stattfinden.

St. Martin teilt erneut seinen Mantel, um einen frierenden Bettler zu wärmen – in Balve, Garbeck und Langenholthausen. Damit lebt eine liebgewonnene Tradition nach der Corona-Zwangspause im vergangenen Herbst wieder auf.

Balve

„Zum ersten Mal seit 2019 findet wieder der St. Martinszug statt“, kündigte der Geschäftsführer der Balver Schützen, Thomas Scholz, am Montag im Gespräch mit der Westfalenpost an – und zwar am Donnerstag, 11. November. Die Teilnehmerschar trifft sich um 18 Uhr am neuen Pfarrheim. Der Musikverein Balve sorgt beim Laternenzug für Harmonie nach Noten. „Wir werden den Marschweg östlich der Hauptstraße halten, so dass wir die Bundesstraße nicht überqueren müssen. Wir gehen die Mellener Straße hoch, Wolfseiche runter, zum Stadtgraben, dort einmal drum herum, und dann ziehen wir zurück zur Grundschule.“ Auf dem Schulhof wird die Martinslegende aufgeführt. Anschließend schenkt die Bruderschaft den teilnehmenden Kindern jeweils eine Martinsbrezel.

Garbeck

In Garbeck bittet der MGV „Amicitia“ Garbeck am Donnerstag bereits um 17 Uhr zum Martinszug, ab Pfarrkirche Heilige Drei Könige. Das Jugendorchester des Musikvereins „Amicitia“ begleitet die Laternenschar, die anschließend mit Martinsbrezeln versorgt wird, wie der Vorsitzende des MGV „Amicitia“ Garbeck, Ludger Schulte-Fabry, mitteilte.

Langenholthausen

Das Vereinsforum Langenholthausen richtet ebenfalls einen St. Martinszug aus. Er beginnt am Donnerstag um 18 Uhr mit einer Andacht in der Pfarrkirche St. Johannes. Anschließend zieht ein leuchtender Lindwurm durchs Dorf. Das teilte Theresa Röken im Namen des Vereinsforum mit.

