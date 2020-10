Martinszug in Balve gekippt: Das sind die Gründe

In Balve hat sich die Corona-Lage leicht entspannt. Das geht aus Zahlen des Märkischen Kreises hervor, die am Freitag veröffentlicht wurden. Demnach sank die Zahl der Corona-Kranken von sechs auf fünf Personen. Weil die Stadt lediglich 11.443 Einwohner zählt, sank der Inzidenzwert von 52,4 auf 43,69. Beim Inzidenzwert werden die Zahlen der Infizierten hochgerechnet auf 100.000 Einwohner. Die Balver Schützen gehen trotzdem auf Nummer sicher am Freitagabend sagten sie den Martinszug am Elften Elften ab.

Martinszug in Mellen: Leuchtende Kinderaugen, leuchtende Laternen - so war es in den Vorjahren. Im Corona-Jahr 2020 muss St. Martin anders gefeiert werden. Foto: ClaudiA heinemann / WP

Schützen-Geschäftsführer Thomas Scholz: „Wir werden Martinszug aus Sicherheitsgründen nicht durchführen. Wir wollen den Kindern aber trotzdem etwas Gutes. Wir werden an den drei Kitas in Balve und an der Grundschule Brezel verschenken.“

Und die übrigen Einrichtungen? Auch sie wollen Kindern eine Freude bereiten – wenn auch in veränderter Form. Deshalb haben sich einige Kindertageseinrichtungen kreative Neuerungen der Traditionen überlegt. Der Evangelische Kindergarten Arche Noah hat sich eine intimere Lösung einfallen lassen. Pfarrerin Antje Kastens erzählt den Kindern die St. Martinsgeschichte; in abgedunkelten Räumen können die leuchtenden Laternen bestaunt werden, und anschließend wird traditionell eine Brezel geteilt. Auch das DRK-Familienzentrum in Langenholthausen versucht, den Umständen angepasste Alternativen zu ermöglichen. Um den Kindern ein Stück Normalität zu bieten, wird gruppenintern gefeiert und anschließend die Laterne in einem Gang um die Kirche ausgeführt. Den Eltern sei es aber selbst überlassen, ob und inwiefern ihre Sprösslinge teilnehmen, hieß es.

Ordnungsamt kontrolliert Sperrstunde

Spaß beim Martinszug in Balve: ein Bild aus dem Jahr 2019 Foto: Jürgen Overkott / WP

Die katholischen Kindertageseinrichtungen-Ruhr-Mark entscheiden sich indes für einen gänzlichen Verzicht auf Veranstaltungen innerhalb der Tagesstätten, einschließlich Balve. „Wir haben darum gebeten, keine St. Martinszüge in den Kindergärten zu veranstalten. Den Eltern wird nahegelegt, im familiären Kreis zu feiern, um größere Ansammlungen zu vermeiden“, sagte die pädagogische Fachbereichsleiterin Martina Kuhlmann auf Anfrage der Westfalenpost.

Zugleich wachsen in Balve Pläne für Martinfest ohne Umzüge. Die Aktion „Laternen Fenster“ beispielsweise erfährt in den sozialen Medien immer mehr Popularität. Auch in der Facebook-Gruppe „Du bist Balver, wenn…“ machte eine Nutzerin bereits auf die Idee aufmerksam. Die Kampagne bittet die Bewohner der Städte, ihre Fenster zu dekorieren. Passend zum Thema St. Martin sollen eine oder mehrere Laternen die Fensterscheiben erleuchten, um Kindern und abendlichen Spaziergängern eine schöne Alternative zu bieten. Stattfinden soll das Ganze vom 1. bis zum 11. November.

Wie der Allgemeine Vertreter des Bürgermeisters, Michael Bathe, der WP sagte, berät der Stab für außergewöhnliche Ereignisse am Montagmorgen im Rathaus über die Corona-Entwicklung. Dabei geht es auch um anstehende öffentliche Veranstaltungen: vom Martinsmarkt über den Volkstrauertag bis zu städtischen Aktionen.

2018 war halb Balve beim Martinszug auf den Beinen Foto: Jürgen Overkott / WP

Eines steht aber bereits fest. „Wir werden in der nächsten Woche Kontrollen durchführen“, sagte Ordnungsamtsleiter Andreas Weber im Gespräch mit der Westfalenpost, „dabei geht es um den Alkoholverbot, die Sperrstunde für die Gaststätten“.

Probleme mit privaten Feiern im Balver Stadtgebiet werden nicht erwartet. Dafür gibt es einen schlichten Grund: Der Stadtverwaltung liegt kein einziger Antrag vor.