Maximilian Wolf: Darum zieht er in St. Blasius alle Register

Balve. Maximilian Wolf startet Pfingsten ein neues Musikformat. Für seine Orgelhelden zieht er alle Register.

Kirchenmusiker Maximilian Wolf zeigt mit einem neuen Format, dass die Pfarrkirche St. Blasius in Balve sich nicht nur für Gottesdienste, sondern wegen ihrer hervorragenden Akustik auch vortrefflich für Konzerte eignet. Am Pfingstsonntag, 28. Mai, 19 Uhr, findet erstmalig die „Balver Musik-Zeit“ statt. Das Programm steht bereits.

Orgel-Helden: bach und Reger Foto: Jürgen Overkott / WP

Maximilian Wolfs Arbeitsplatz liegt – von den Gemeindebänken aus gesehen – in luftiger Höhe. Dort übt er dieser Tage beseelt sein Repertoire für die Premiere. Maximilian Wolf blättert in Johann Sebastian Bachs „Orgelbüchlein“. „Komm, Gott, Schöpfer, heiliger Geist“ füllen das teilweise barocke Gotteshaus mit barocken Klängen. Zudem gibt’s Kontrastprogramm. Bachs romantischer Gegenpart ist der Komponist Max Reger. Er bietet sich als Kontrastprogramm an. Obendrein steht in diesem Jahr der 150-jährige Geburtstag des Musikers aus der Oberpfalz an. Beide, Bach wie Reger, reizen den Künstler und erfreuen das Publikum. Genau das beabsichtigt Maximilian Wolf auch mit einer Improvisation zum Abschluss des ersten Abends: „Das ist ein Steckenpferd von mir.“

Obendrein kommen Orgel-Fans in den Genuss, die Wirkung des neuen elektronischen Setzers in der Orgel zu erleben. Register werden nicht länger mühselig von Hand gewechselt; sie sind bereits programmiert – Fußpedaldruck reicht. Welche Idee steckt hinter dem Format?

Orgelheld: Johann Sebastian Bach (Ausschnitt aus zeitgenössischem Porträt) Foto: Peter Endig / dpa

„Ich habe mir gedacht, eine Konzertreihe zu starten, weil es hier noch keine gibt“, sagt der Kirchenmusiker ganz pragmatisch, der nicht nur Gottesdienste an den beiden Orgel von St. Blasius begleitet, sondern auch den Kirchenchor dirigiert. „Ich dachte, einmal im Monat wäre gut, und es wäre gut, wenn man einen festen Termin hat – wie den letzten Sonntag im Monat. Gleiche Uhrzeit, gleicher Ort. Das Ganze geht über die Sommermonate, bis Oktober.“ Selbst in den Ferien gibt’s Programm. Dafür hat Maximilian Wolf einen guten Grund. Die Temperaturen seien in der warmen Jahreszeit in der Kirche angenehm, fürs Publikum wie für den oder die Musiker. „Das Ganze dauert immer 30 bis 45 Minuten, ist also nicht zu lang. Aber kann ‘was zeigen, so dass es rentiert, herzukommen.“

Verlässlichkeit ist das eine, Überraschung das andere. Mal spielt Maximilian Wolf solo, mal gastieren Orgel-Kollegen, mal begleitet der Kirchenmusiker den Chor. „Deshalb habe ich’s auch ,Balver Musik-Zeit’ und eben nicht , Balver Orgel-Zeit’ genannt.“ Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht.

