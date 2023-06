MC Balve sagt Danke im Reitstadion Wocklum

MC 1874 Balve beim Dankeschön-Ständchen im Reitstadion Wocklum: Dirigent Hubertus Schönauer in Aktion

Wocklum. Der MC 1874 Balve sagt Danke. Die Sponsorenschar freute sich in Wocklum über das Repertoire. Eine Premiere fiel allerdings aus.

Sie hatten einen guten Draht nach oben. So viel steht fest. Obwohl Meteorologen noch am Morgen Gewitter angedroht hatten, sang der Männerchor 1874 Balve rund 100 Sponsorinnen und Sponsoren sein Dankeschön-Ständchen in der VIP-Lounge des Reitstadions Wocklum bei schönstem Sommerwetter.

MC 1874 Balve beim Dankeschön-Ständchen im Reitstadion Wocklum: geschmeidiger Harmoniegesang Foto: jürgen overkott / WP

Die Sängerschar fühlt sich ihrer Gönnerschar besonders verpflichtet. Denn das Gros hält dem Traditionschor seit Jahren, teilweise gar seit Jahrzehnten die Treue. Der Unterstützerkreis war gerade in der Corona-Zeit besonders wichtig. Zum Teil kam der Konzertbetrieb, der üblicherweise die Kasse des Vereins füllt, komplett zum Erliegen.

Inzwischen ist wieder Leben in die heimische Chor-Szene gekommen. Das spürt auch der Männerchor. „Erstaunlicherweise haben wir viel Neuzuwachs bekommen“, erzählte Schriftführer Fred Lange im Gespräch mit der Westfalenpost. „Viele haben sich wieder für das Chorleben interessiert.“

MC 1874 Balve beim Dankeschön-Ständchen im Reitstadion Wocklum: Dirigent Hubertus Schönauer schwungvoll Foto: jürgen overkott / WP

Der Chor ist stolz auf seinen Dirigenten Hubertus Schönauer. Der drahtige Sechziger aus Ottfingen im Südsauerland gibt bereits seit elf Jahren den Takt vor. Nach der Begeisterung zu urteilen, mit dem die 45-köpfige Sängerschar Hubertus Schönauers folgte, wird der studierte Chor-Profi wohl noch ein paar Jahre dranhängen müssen. „Wir werden musikalisch schon sehr, sehr gut ausgebildet“, stellte Fred Lange stolz fest.

Geschmeidiger Harmoniegesang

Das war in Wocklum bei den beiden je 45-minütigen Blöcken zu hören. Das Markenzeichen des MC 1874 ist geschmeidiger Harmoniegesang – ganz gleich, ob die Truppe die Heimat im Volksliedton besang oder italienische Bergsteiger-Romantik des Komponisten Bepi di Marzi feierte. Gern hätte der Männerchor eine Premiere gefeiert – mit Leonard Cohens „Hallelujah“. Doch der als Begleitung eingeplante Mendener Pianist Christian Rose hatte sich kurzfristig abgemeldet. Stattdessen präsentierten die Sänger ein weiteres Stück von Bepi di Marzi: „Bènia Calastoria“ – das Tal in den Bergen.

Das Repertoire war – wenig überraschend – aufs Publikum abgestimmt. „Wir wissen ja, was die Sponsoren hören wollen“, sagte Fred Lange augenzwinkernd. Die Gäste, darunter das langjährige Chor-Mitglied Rudolf Rath, wiederum bedankten sich mit herzlichem Applaus.

Der Verein bietet weit mehr als gemeinsames Singen – er bietet Gemeinschaft. „Wir sind“, betonte Fred Lange, „eine große Familie.“ Genau das hat auch Vorstandsmitglied Rolf Kemmerling erwähnt, der vorab bei einem Redaktionsbesuch Werbung für das traditionelle „Meisterliche Chorkonzert“ des MC 1874 am 2. September in der Balver Höhle gemacht hat.

Für den guten Ton am Mischpult sorgt dabei, wie sie oft, Daniel Pütz. Der Multimediamann hat einst selbst beim Männerchor gesungen. Inzwischen leitet er andernorts Chöre – wie „Melodie“ Mellen.

MC 1874 Balve beim Dankeschön-Ständchen im Reitstadion Wocklum: Dirigent Hubertus Schönauer in Aktion Foto: jürgen overkott / WP

Zum guten Ton gehörte in Wocklum auch ein bisschen Unterhaltung. Was Ingo Mettken für den Musikverein „Amicitia“ ist, ist Marc Gilles für den Männerchor: ein Moderator mit Gefühl mit launige Geschichten aus dem Chorleben. Das Publikum reagierte erkennbar amüsiert.

Nach dem Auftritt im Reitstadion bei Bier und Bratwurst kehrt wieder Alltag beim Männerchor ein. Am Freitagabend wird der Altpapier-Bunker an der Bogenstraße geleert. Denn der MC weiß: Noten brauchen Banknoten. Altpapier trägt dazu bei.

Personalbedarf gibt es immer – beim Altpapiersammeln wie beim Singen. Der Chor trifft sich montagabends um 18 Uhr auf dem Drostenboden. Männer aller Stimmlagen sind willkommen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve