Medizin in Balve: Schlechte Noten, gute Bewertungen

Balve/Menden. Die Zahlen für die medizinische Versorgung bei WP-Umfrage „Heimatcheck“ sind für Balve deprimierend. Patienten indes berichten Positives.

Wie bewerten Sie die medizinische Versorgung, wollten wir von Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, im Zuge des WP-Heimat-Checks wissen. Dazu haben Mendener, Fröndenberger und Balver ihre Stimme abgegeben und ihre Stadt im Schulnoten-System bewertet. Im Gesamtschnitt (2,86) belegten alle drei Städte zusammengenommen den vorletzten Platz aller WP-Berichtsgebiete. Menden (2,98), Fröndenberg (2,60) und Balve (3,01) liegen mit ihrer Einzelbewertung im direkten Vergleich zu anderen Städten wie Arnsberg (2,24) oder Meschede (2,54) im unteren Bereich der Umfrage.

Der Blick einer jungen Mutter

Lea Schulze Tertilt

Mögen die Zahlen der Umfrage-Teilnehmer für Balve unterm Strich wenig schmeichelhaft ausfallen, so zeigen sich stichprobenartig ausgewählte Bürgerinnen und Bürger aus dem Stadtgebiet durchweg zufrieden mit der medizinischen Versorgung – wie Lea Schulze Tertilt aus Mellen. Sie ist seit kurzem Mutter eines Sohnes. Sie brachte den kleinen Tom im Karolinen-Hospital in Neheim zur Welt – und freut sich darüber, dass ihr Mann Daniel mit in den Kreißsaal durfte. Damit knüpfte das Krankenhaus aus Sicht der jungen Mutter nahtlos an die gute Betreuung während der Schwangerschaft durch die Hebammen Lisa Schäfer und Beate Krause an. Dasselbe gelte für ihre Frauenärztin in Lendringsen, fügte Lea Schulze Tertilt hinzu.„Das war mehr als gut. Da war von Corona-Problemen überhaupt nichts zu merken.“

Elisabeth Latzer gehört zur älteren Generation. Die Garbeckerin ist mit ihrer Hausärztin Andrea Dubiel im Gesundheitscampus an der Sauerlandstraße ausdrücklich sehr zufrieden. Elisabeth Latzer war vor zwei Jahren schwer krank – so krank, dass sie auch abends und am Wochenende Beratungsbedarf hatte. Elisabeth Latzer: „Ich war so froh, dass ich meine Hausärztin immer anrufen konnte. Das gibt es sonst so nicht mehr.“

Elisabeth Latzer und Johannes Schwartepaul

Die therapeutische Begleitung findet sie in Ordnung – „im Großen und Ganzen“. Warum? „Die Ärzte tun sich inzwischen alle ein bisschen schwer, so etwas wie Krankengymnastik zu verschreiben“, meint Elisabeth Latzer. „Na gut, wenn jeder mit seinem Wehwehchen kommt, kann ich die Ärzte verstehen. Wenn man nicht laufen kann – ich hatte einen akuten Bandscheiben-Vorfall –, ist das schon etwas anderes.“ Es folgte eine Odyssee durch ärztliche Praxen in der Region, bis endlich der Grund des Übels gefunden war. „Am Ende“, stellt Elisabeth Latzer fest, „hat mir ein Osteopath geholfen.“ Inzwischen habe sich Besserung eingestellt: „Ich kann zwar noch nicht richtig liegen, aber ich kann wieder schmerzfrei laufen.“

Alfons Rath kennt die Geschichte der medizinischen Versorgung in Balve aus zwei Blickwinkeln. Einerseits war er einer der Männer, die dafür sorgten, dass das Gebäude des ehemaligen Marien-Hospitals erstens stehen blieb und zweitens für weitere therapeutische Zwecke genutzt wurde. Andererseits muss der ehemalige Geschäftsführer des Balver Unternehmens Planbau selbst immer wieder mal zum Doc. „Wenn ich dann da oben auf dem Campus sitze“, erzählt Alfons Rath, „höre von den Leuten immer wieder, dass sie nach wie vor von Werdohl oder Neuenrade nach Balve kommen, und von Hövel und Allendorf. Da müssen wir Balver zufrieden sein, dass wir so viele Ärzte in der Stadt haben.“

Campus-Räume allesamt vermietet

Alfons Rath (links, mit Engelbert von Croy)

Den Verlust des Krankenhauses hat der gebürtige Balver Alfons Rath inzwischen verschmerzt: „Auch in früheren Zeiten mussten wir Balver immer fahren. Das sind wir gewohnt, und das stört uns auch nicht. Und ich habe in früheren Jahren mit Hunderten von Mietern zu tun gehabt. Da waren Ärzte immer mal Thema. Aber auch von den Mietern kam nichts.“

Campus-Geschäftsführer Ingo Jakschies stimmen die für ihn erfreulichen Rückmeldungen allerdings nicht wirklich froh. Er sieht bekümmert auf die schlechte Note der Umfrage. Im Gespräch mit der WP stellt sich der Gesundheitsmanager die Frage, warum das Therapie-Zentrum an der Sauerlandstraße nicht richtig gewürdigt werde. Tatsache ist: Das Gebäude ist voll. Zugleich weiß Ingo Jakschies, dass Balve für manche Heileinrichtung schlicht zu klein ist. So würde sich eine Röntgenpraxis im oberen Hönnetal kaum rechnen.