Mehr Arbeitslose: Balves Lage schlechter als vor einem Jahr

Balve. Die Zahl der Arbeitslosen ist in Balve im Juni gestiegen. Auch im Jahresvergleich hat sich die Lage verschlechtert. Die Fakten.

Die Zahl der Arbeitslosen ist in Balve im 2023 gestiegen. 275 Personen waren ohne Job. Das sind sechs Personen mehr als im Mai. Im Vergleich zum Juni des Vorjahres steigt die Zahl der Arbeitslosen damit um 38 Personen. Damals waren 237 Balver ohne Job. Unter den Personen, die aktuell in der Arbeitslosenstatistik geführt werden, sind 119 Frauen und 156 Männer. 97 Ausländer sind ohne Arbeit. 25 der Menschen ohne Job sind unter 25 Jahren sowie 78 Arbeitslose 55 Jahre und älter. Die Zahl der Arbeitslosen der Agentur für Arbeit Menden setzt sich zusammen aus arbeitslosen Menschen in Balve und Menden. Die Arbeitslosenquote beträgt im Juni 5,4 Prozent; vor Jahresfrist belief sie sich auf 5,0 Prozent.

