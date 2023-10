Statistik Mehr Einwohner in Balve: So verteilen sie sich auf Dörfer

Balve. Balves Einwohnerzahl ist gestiegen. Wie groß ist welches Dorf? Das aktuelle Ranking.

Die Einwohnerzahl von Balve ist in den vergangenen drei Monaten wieder leicht gestiegen. Das geht auf Zahlen der Stadt Balve hervor, Stichtag: 1. Oktober. Insgesamt waren 11.463 Einwohner im Stadtgebiet verzeichnet. Im Kernort Balve lebten 5107 Menschen. Zweitgrößter Ort war Garbeck mit 2665 Bewohnerinnen und Bewohnern. Nr. 3 war Beckum (1194 Personen), gefolgt von Langenholthausen (922). In Mellen lebten 590 Personen, in Eisborn 511 Personen. Kleinstes Dorf bleibt Volkringhausen mit 482 Einwohnerinnen und Einwohnern. Vergleichszahlen liefert der Landesbetrieb IT NRW. Am 31. Dezember vorigen Jahres gab es in Balve 11.143 Einwohnerinnen und Einwohner, im Juni dieses Jahres waren es 11.121. Kurzum: Ein klarer Trend ist nicht erkennbar.

