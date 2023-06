Mehr Kontrolldruck auf Raser: Attacken auf Radargerät

Leveringhausen. Bei einer Blitzer-Aktion am Samstag in Leveringhausen wurde die Radaranlage gleich mehrfach angegriffen. Die Einzelheiten.

Die Polizei sagt der Raser-Szene in Leveringhausen den Kampf. Sie erhöht den Kontrolldruck. Am Samstag wurde erneut auf der Kreisstraße (K) 11 geblitzt. Nebenher gab es zwei Angriffe auf die Radaranlage, wie Polizeisprecher Marcel Dilling am Montag erklärte.

Sowohl am Samstag als auch bei der Kontrolle am Pfingstsonntag haben Verkehrsteilnehmer das Messgerät der Polizisten angegriffen, womöglich um weitere Überwachung zu unterbinden. Die Beamten bekamen dies jedoch mit, konnten in beiden Fällen die Personalien feststellen und entsprechende Strafanzeigen vorlegen. Pfingstsonntag machte sich ein 80-jähriger Spaziergänger an der Anlage zu schaffen und löste dabei den eingebauten Alarm aus. Die Beamten erwischten den Senior auf frischer Tat. Er zeigte sich „vollkommen uneinsichtig“. Ein Schaden an der Anlage entstand nicht. Gleichwohl mussten die Polizisten sie neu einstellen, um die Messfähigkeit wieder herzustellen. Vorigen Samstag gingen zwei leicht alkoholisierte Männer (Mitte 20 aus Hemer und Dortmund) zu Fuß von Leveringhausen in Richtung Elfenfohren. Auch diesmal löste plötzlich der Alarm aus, und die Beamten liefen zur Anlage. Als die beiden Tatverdächtigen sie sahen, rannten sie davon. Nach kurzer Fahndung konnten sie noch in Tatortnähe angetroffen werden. Ein Tatverdächtiger zeigte sich geständig. Die Beiden sollen die Anlage umgestoßen haben, wodurch Lackschäden und Kratzer entstanden. Die Anlage blieb funktionsfähig. Nach ersten Schätzungen entstanden dennoch mindestens mehrere hundert Euro Schaden. Polizeibeamte legten in beiden Fällen Strafanzeigen wegen vollendeter oder zumindest versuchter Zerstörung wichtiger Arbeitsmittel vor.

Wie die Polizei mitteilte, wurde das Tempo von Verkehrsteilnehmern am Samstag von 12.45 bis 18.45 Uhr überprüft. 400 Fahrzeuge passierten die Messstelle. 85 Knöllchen wegen überhöhten Tempos wurden ausgestellt, 33 Anzeigen geschrieben. Der höchste Messwert lag bei 73 km/h in einer Tempo-30-Zone außerhalb geschlossener Ortschaft. Es handelte sich um ein Motorrad mit Kennzeichen LÜN – ein Nostalgiekennzeichen aus dem Kreis Unna.

Die K 11 verbindet Balve und Neuenrade mit Altena, Hemer und Iserlohn. Wegen der kurvenreichen Streckenführung mit Berg- und Talfahrten gilt die Piste vor allem in der Krad-Szene als attraktiv.

Bereits am Pfingstsonntag hatte die Polizei in Leveringhausen geblitzt. Die Quote der Tempo-Sünder war bedrückend hoch.

Die beiden Garbecker Kommunalpolitiker Alexander Schulte, Fraktionschef der CDU im Balver Stadtrat, und Lorenz Schnadt, Fraktionsvorsitzender der UWG im Balver Rat, waren empört. Schnadt machte sich gar für einen stationären Blitzer auf der K 11 stark, um die Durchschnittsgeschwindigkeit des Verkehrs dauerhaft zu senken. Zuständig ist die Straßenverkehrsbehörde des Märkischen Kreises.

