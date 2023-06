Jugendhütte am Krumpaul Balve Jugendzentrum Balve: Kinder und Jugendliche haben im vorigen Sommer selbst Hand angelegt. Die offene Jugendarbeit am Schulzentrum soll ausgebaut werden.

Ratsausschuss ESDS Mehr offene Jugendarbeit in Balve: Das ist geplant

Balve. Mehr offene Jugendarbeit in Balve: Das soll jungen Leuten eine Perspektive geben. Wie es der Jugend geht. Welche Anebote geplant sind.

Wie geht’s jungen Leuten in Balve? Welche sozialen Nebenwirkungen hat die Corona-Pandemie? Was bietet der Jugend mehr Freizeit-Spaß, was hilft bei Problemen? Auf Fragen wie diese gab es Antworten im Ratsausschuss ESDS.

Ratsausschuss ESDS tagt im Balver Rathaus. Foto: jürgen overkott / WP

Rathaus-Vize Michael Bathe knüpfte da an, wo der Kreisjugendhilfeausschuss und einer anschließenden Eltern-Runde aufgehört hat. Seit längerem ist bekannt, dass ein Teil der Jugendlichen und auch der jungen Erwachsenen ein Problem mit Drogen und Schmerzmitteln haben. Zudem gab es vor allem in der Corona-Zeit auffällig viel Vandalismus und Vermüllung; beides wurde vor allem genervten Jugendlichen zugeschrieben. Dafür haben Stadt, Kreisjugendamt, Polizei und Schulen längst einen Runden Tisch gerichtet. Inzwischen zeichnen sich Lösungen ab.

So soll am Schulzentrum Krumpaul ein Jugendcafé eingerichtet werden, mit Betreuung durch Fachpersonal, bewusst aber ohne Lehrer. Eine Zusammenarbeit mit Vereinen ist denkbar. Gewinnen könnten alle Seiten. Geplant ist, dass das neue Angebot den Zeitraum von 13 bis 15 Uhr abdeckt. Es soll etwas auf die Gabel geben. Vorgesehen sind ferner Spielmöglichkeiten – vom Kicker bis zur Play-Station. Die Stadt will nach den Sommerferien starten, spätestens im Frühherbst.

Gero Hertin gibt Geld

Im Ausschuss wurde bekannt, dass Wocklum-Chemie-Chef Gero Hertin die offene Jugendarbeit finanziell fördern will.

Gero Hertin (vorn links) bei einem Unternehmer-Stammtisch des Stadtmarketings in den Räumen der Wocklum-Chemie: Der Unternehmer will offene Jugendarbeit im Stadtgebiet fördern. Foto: jürgen overkott / WP

CDU-Ratsherr David Bathe fragte, ob das neue Angebot am Krumpaul ein zweites Jugendzentrum darstelle. Michael Bathe widersprach. CDU-Ratsherr Jörg Roland pflichtete ihm bei. Siggi Drees, Vorsitzende der CDU Mellen und Sachkundige Bürgerin, sah die erweiterte Form der offenen Jugendarbeit als sinnvoll gerade für Kinder aus den Ortsteilen an. Zugleich aber sah sie eine offene Frage: Wie kommen die Mädchen und Jungen anschließend zurück aufs Dorf? Der städtische Fachbereichsleiter André Flöper erwiderte, eine Lösung für mehr Mobilität sei in Arbeit.

Unterdessen hat das für kleine Kommunen wie Balve zuständige Kreisjugendamt eine Studie vorgelegt, in der Wünsche, Erwartungen und Sehnsüchte junger Leute erfragt wurden. Etwa ein Drittel der befragten jungen Leute – exakt 25 – lebt in Balve. Fachbereichsleiter Matthias Sauerland und Mitarbeiter Fabian Kläs stellten die Ergebnisse vor. Den Machern der Studie waren qualitativ aussagekräftige Ergebnisse erklärtermaßen wichtiger als eine große Datensammlung. Fabian Kläs sagte, es sei wichtig gewesen, die Stimmung der Befragten zu erkunden oder Rückfragen zu stellen. Welche Themen sind Jugendlichen momentan wichtig?

„Vielfalt, Identität, Gleichberechtigung“, sagte Fabian Kläs. Angst machen Terror, Umweltschmutz und Inflation. Oben auf der Wunschliste sehen besseres Internet und besserer Nahverkehr.

Der Alltag der jungen Generation hat sich verändert. Die Schule frisst mehr Zeit, OGS inklusive. Fabian Kläs: „Wir sehen, dass die klassische Freizeit für den jungen Menschen kürzer wird.“ Mädchen und Jungen stehen in der Schule offenkundig unter Leistungsdruck. Mobbing nehme zu, stellte Fabian Kläs fest. Leistung sei auch in Teilen der Freizeit ein Faktor: beim Sport.

Wenn’s um Spaß geht, wünschen sich Jugendliche ungewöhnliche Angebote wie Surfen. Das sei nicht möglich. Möglich indes sei ein ähnliches Programm: Wasserskifahren. Das finde in den Sommerferien statt. „Das ist“, befand Fabian Kläs, „ein Highlight, an dem junge Menschen auf jeden Fall Interesse haben.“ Aufs Ganze gesehen verändere sich das Freizeitverhalten von Kindern und Jugendlichen. Die Jugendarbeit müsse das im Blick behalten, womöglich neue Antworten geben: „Welche Bedeutung werden Jugendzentren künftig haben?“

Politisch interessiert

Einen Wandel gibt es auch beim Medienkonsum der jungen Generation. Facebook gilt inzwischen als Senioren-Angebot. Dennoch sind Mädchen und Jungen nach wie vor am besten über persönliche Kontakte erreichbar: in der Schule. „Das haben wir selbst gemerkt“, bilanzierte Fabian Kläs, „als wir versucht haben, Jugendliche für unsere Befragung zu finden.“

Ein weiteres Ergebnis sorgte für überraschte Gesichter im Ausschuss. Junge Leute interessieren sich unerwartet stark für Politik. Das Interesse daran steige sogar, meinte Fabian Kläs. Die schlechte Nachricht: Mitarbeit in Parteien kommt für das Gros der Befragten kaum in Frage. Sie interessiere eher punktuelles Engagement.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve