Fahrrad-Training in Balve: Sandra Wietbüscher ist Polizei-Expertin für Verkehrserziehung. Sie trainiert gemeinsam mit Balver Viertklässlern, richtiges Verhalten im Straßenverkehr. Für E-Bike-Fahrende bietet die Kreispolizei ein spezielles Sicherheitstraining an.

MK Mehr Sicherheit für E-Biker: Polizei bietet Training an

Balve/Iserlohn. E-Bikes sind im Trend. Doch schnelle Räder erhöhen die Unfallgefahr. Die Polizei MK hat verstanden - und bietet Sicherheitstraining an.

Ein tolles Angebot der Polizei - und es ist dringend nötig. Die Polizei bietet ein Verkehrssicherheitstraining für Fahrerinnen und Fahrer von E-Bikes und Pedelecs an. Partner ist die Verkehrswacht Iserlohn.

Hintergrund: Fahrradräder mit E-Motor werden immer beliebter. Das signalisieren die Anzeigen heimischer Fahrradhändler mit bisher ungekannter Vielfalt an akku-unterstützten Modellen und Typen. Aber auch bundesweite Zahlen des Handels belegen den Trend.

Der Zweiradindustrieverband (ZIV) und der VDZ Verband des Deutschen Fahrradhandels gehen davon aus, dass 2023 erstmals mehr E-Bikes als Fahrräder verkauft werden. Motor schlägt Muskel. Bereits im Vorjahr erreichten E-Bikes einen Marktanteil von 48 Prozent erreichte. Motorunterstützte Zweiräder sind auf der Überholspur.

Leider oft tatsächlich, und genau bringt Probleme. Bei Unfällen mit Fahrrad-Beteiligten gab es im Vorjahr laut Polizei im Bereich der Wache Menden einen Unfalltoten in Menden und mehr Verunglückte insgesamt. Bei Unfällen in 2022 verunglückten 51 Fahrradfahrende. Neben dem Todesfall verzeichnete die Polizeistatistik zehn Schwerverletzte. Im Jahr 2021 lag die Zahl der Verunglückten mit 44 deutlich niedriger, und es war kein Todesfall zu beklagen. Die Zahl der Verletzten lag mit zehn auf dem gleichen Niveau wie ein Jahr später. Der lokale Trend entspricht im Wesentlichen der Entwicklung auf Kreisebene. Was tun?

Im August bietet das Team der Verkehrsunfallprävention der Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis zusammen mit der Verkehrswacht Iserlohn ein Training für den sicheren Umgang mit Pedelecs an. Es sei wichtig, sich sicher mit E-Bikes auf der Straße fortzubewegen. Die Polizei gibt dazu im Rahmen des Trainings wichtige Tipps und Hinweise.

Die Termine für die Trainings sind Donnerstag, 10. August, und am Montag, 14. August, jeweils um 13.30 Uhr auf dem Gelände der Jugendverkehrsschule in Iserlohn. Anmeldungen werden ab sofort per E-Mail unter sicherheitstraining@web.de angenommen. Telefonisch werden Anmeldungen erst ab Montag, 31. Juli, unter 02371-9199-7070 entgegengenommen. Teilnehmende müssen ein eigenes verkehrssicheres Pedelec sowie einen Fahrradhelm mitbringen.

