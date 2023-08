Musik „Meisterlicher“ Chorgenuss in der Balver Höhle steht an

Balve. Der Balver Männerchor lädt am Samstag, 2. September, zum Musikgenuss in die Höhle. Was geplant ist und worauf sich die Besucher freuen können.

Meisterlicher Chorklang mal vier. Der Balver Männerchor lädt am Samstag, 2. September, zum Musikgenuss in die Höhle. Was steht auf dem Programm? Schriftführer Fred Lange berichtet der Westfalenpost von Liedern mit Gänsehautgarantie und Familienbanden am Dirigentenpult.

Dieses besondere Konzert im Felsendom trägt seinen Namen zurecht. „Meisterlich“ muss dabei nicht bedeuten, dass sich die beteiligten Chöre auch tatsächlich den offiziellen Titel Meisterchor ersungen haben. Das haben die Gastgeber vom Balver Männerchor auch nicht. So ein Wettbewerb mit Benotung und auferlegten Kriterien sei nicht so ihr Anliegen, hatten die Sänger der Westfalenpost mal erzählt. Aber der musikalische Anspruch ist so hoch, dass er jederzeit durchaus den meisterlichen Ansprüchen genügen könnte. „Unser Chorleiter Hubertus Schönauer sucht immer die höchste Qualität“, sagt Fred Lange, der seit Jahresbeginn neuer Schriftführer des Vereins ist.

Kartenvorverkauf hat begonnen – Platz für rund 1000 Menschen in der Balver Höhle

Und diese Maßstäbe legt der Chor auch an, wenn er sich auf die Suche nach Gästen für sein meisterliches Chorkonzert begibt. Die 14. Auflage steht am Samstag, 2. September, an. Längst überfällig und sehnsüchtig von allen Beteiligten erwartet, denn das letzte Mal war 2018. Dass der eigentlich zweijährige Rhythmus seitdem nicht eingehalten wurde, lag vor allem an Corona.

Der Tag startet um 15 Uhr mit Kaffee und Kuchen vor der Höhle. Ab 16.45 Uhr kann man in den Felsendom, eine Viertelstunde später startet der Chorgesang wenn mit Beteiligten und Zuschauern zusammen theoretisch um die 1000 Menschen den Felsendom füllen können. Der Kartenvorverkauf ist jedenfalls schon gestartet.

Drei Gastchöre sind eingeladen

Drei Gastchöre sind eingeladen. Und dabei spielen auch Familienbande eine Rolle. Denn Dominik Schönauer wird hier aktiv sein, der Sohn von Hubertus Schönauer. Der Junior leitet einen Frauen-Projektchor aus dem Lennetal von Gruppen aus Ennest und Lenhausen. Für eine weitere Chorgemeinschaft aus Südwestfalen anlässlich dieses Konzertes ist Hubertus Schönauer selber verantwortlich: Chöre aus Oberveischede, Wallerhausen sowie von der Kreisverwaltung Siegen-Wittgenstein haben sich zusammengetan. Solche Zusammenschlüsse sind einerseits leider verstärkt durch Pandemie-Nachwehen immer wieder notwendig geworden, schaffen dann aber auch durch ihre Größe eine beeindruckende Klangfülle, die an einem Ort wie der Höhle dann sicher besonders gut zu erleben ist.

Der Junge Chor Eslohe war schon mehrfach in Balve zu Gast, etwa in der Blasiuskirche. Nun arbeitet er unter Chorleiter Michael Nathen, wie auch die anderen Gruppen, fleißig am Programm für die Höhle.

Alle Beteiligten wollen ihr Bestes geben und die Gäste beeindrucken

„Alle Chöre sind immer darauf erpicht, bei uns ihr bestes zu geben“, weiß Fred Lange. Für den Männerchor Balve mit seiner stattlichen Zahl von über 50 Aktiven gilt das selbst freilich auch. „Unsere Proben sind jetzt schon ganz auf das Meisterliche Konzert ausgerichtet.“ Ein wenig vom Programm möchte Lange auch verraten, eine Mischung aus bewährten, gerne gehörten Liedern, wie auch Premieren. Das weltbekannte „Hallelujah“ von Leonard Cohen ist dabei, mit Klavierbegleitung und Solisten. Oder das italienische „Maria Lassù“ des zeitgenössischen Komponisten Bepi di Marzi. Fred Lange schwärmt von diesem Lied: „Es beschreibt Natureindrücke in den Bergen, bewundert die Abendstimmung. Mir geht dieses Stück jedes Mal unter die Haut.“ Gänsehaut ist garantiert, wie auch bei manch anderen Beiträgen dieses Konzertes, das insgesamt etwa zwei Stunden dauern sollte. Moderiert wird es in bewährter Weise durch den Balver Sänger Marc Gilles mit Erklärungen zu den Liedern und beteiligten Gruppen.

Und danach ist nicht Schluss, denn es steigt die ebenfalls schon zurecht berühmte Aftershowparty mit weiterer Livemusik und Genuss für das leibliche Wohl. Und weil das Auge auch mithört: Der Männerchor präsentiert zum Meisterlichen Chorkonzert sein neues Outfit. Zum blauen Sakko gibt es nun ein Einstecktuch statt Krawatte. „Etwas lässiger“ nennt es Fred Lange augenzwinkernd. Aber schick.

