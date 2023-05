Mellen: Als Bulli-Fahrer zum Auto kam, kriegte er einen Hals

Mellen. Ein Bulli ist am Burgbergweg in Mellen demoliert worden. Was die Sache für den Eigentümer so ärgerlich macht.

Kleiner Unfall - Riesenärger. Bei einem Verkehrsunfall am Burgbergweg in Mellen ist ein Firmentransporter demoliert worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde der in einer Parkbucht vor dem Grundstück Burgbergweg 2 abgestellte VW Bulli in der Zeit zwischen Mittwoch, 17. Mai, 16 Uhr, und Donnerstag, 18. Mai, 11.15 Uhr, beschädigt. Der Besitzer beklagte diverse Dellen und Lackkratzer. Der Verursacher entfernte sich laut Polizei unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden wird auf 3000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen, Telefon 02373-90990.

