Mellen: Auto gegen Baum – zwei Verletzte

Mellen. Schwerer Unfall in Mellen. Die Unfallstelle ist wieder frei. Was bisher bekannt ist.

Zwei Personen sind am Freitagabend nach Angaben von Polizei und Feuerwehr bei einem Autounfall in Mellen verletzt worden. „Die Feuerwehr Balve ist soeben zu einem Verkehrsunfall auf der Straße nach Mellen alarmiert worden“, teilte Feuerwehr-Chef Frank Busche um 20.18 Uhr mit. Dort sei ein Pkw auf der Mellener Straße 200 Meter oberhalb des Ortausgangs Balve mit einen Baum kollidiert. Die Betroffenen seien lediglich im Auto eingeschlossen, nicht jedoch eingeklemmt. Airbags haben nach Einschätzung der Feuerwehr Schlimmeres verhindert. Einsatzkräfte hätten die sogenannte technische Rettung eingeleitet. Sie seien schonend geborgen worden. Die Feuerwehr habe die leicht Verletzten dem Rettungsdienst übergeben. Sie kamen in unterschiedliche Krankenhäuser in der Region.

Die Leitstelle der Polizei sagte auf Anfrage der Westfalenpost, die Beamten seien um 20.05 Uhr alarmiert worden. Auf Anfrage um 21.30 Uhr hieß es, ein Abschleppwagen sei vor Ort.

Weitere Details zum Unfallhergang waren zunächst nicht bekannt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve