Mellen: Babywald lockt sogar Familien von außerhalb

Mellen Der Balver Babywald in Mellen wächst weiter. Er hat inzwischen richtig viele Fans gewonnen. Warum?

Kleine Bäume für kleine Menschen: Die Tradition, für einen neuen Erdenbürger einen Baum in die Erde zu setzen, kann in Balve seit 2021 gepflegt werden. Seitdem wächst der Babywald in Mellen von der Vogelstange aus immer weiter den Berg hinauf. Am Samstag war wieder Pflanztag. Die Resonanz im Vorfeld war toll, 35 junge Familien hatten sich für ihren Nachwuchs angemeldet, noch ein wenig mehr als im Jahr zuvor.

„Für die Bäume ist die nasse Erde ja optimal.“ Lisa Vedder, Mitorganisatorin

Hatte Mellennoch bei seinen Großveranstaltungen in diesem Jahr - Schützenfest und Martinsmarkt - über viel zu viel Regen geklagt, waren die Bedingungen am Samstagvormittag besser, sprich trocken. Erste frostige Temperaturen in den Nächten zuvor hatten den Boden noch nicht hart werden lassen, es war eher etwas matschig durch den Regen. „Aber für die Bäume ist die nasse Erde ja optimal“, freute sich Mitorganisatorin Lisa Vedder.

Die Vorfreude war überall groß: kaum eine halbe Stunde nach Start waren die Namensschilder von fast allen Kindern schon abgeholt. Insgesamt 35 Bäume sind gepflanzt worden. Den Boden hatten in gewohnter Weise Markus Blöink und Ulf Tillmann-Heinemann schon an den Tagen vorher vorbereitet. Löcher waren gegraben, sämtliches Material inklusive Baumsetzling und Namensschild lagen bereitet. Ebenso die Anleitung zum Pflanzen.

Pflanztag mit wunderschöner Aussicht auf Mellen Foto: Alexander Lück / Balve

Dabei dürften ein paar Familien auch Routine gehabt haben, waren sie doch schon zum wiederholten Male hier. Wie Familie Ehm aus Langenholthausen mit ihrem zweiten Kind. Entsprechend können sie hier jetzt zwei Bäume regelmäßig besuchen und pflegen. Aber ob sie in nächster Zeit noch einen dritten Baum setzen werden?

Das ist einfach eine wunderschöne Sache.“ Michaela Bucksch, Oma

Eher nicht, lacht Mama Michelle. Zum ersten Mal wiederum sind Kevin und Jessica Käding zum Babywald gekommen. Ihre Tochter Nele feiert demnächst ersten Geburtstag. Die drei leben zwar in Iserlohn, aber Jessica stammt aus Garbeck, ihre Eltern leben hier. Und Michaela Bucksch, Oma der kleinen Nele, sagt zum Babywald: „Das ist einfach eine wunderschöne Sache.“ Und liefert auch gleich die Erklärung warum sich die Familie zusammen für die Winterlinde als Baum entschieden hat, welcher dieses Mal vom Babywald-Team auch als Neuheit angeboten wurde: „Weil Nele ja auch ein Winterkind ist.“

Die Bäume vom letztjährigen Pflanztag wachsen und gedeihen direkt nebenan. Foto: Alexander Lück / Balve

In Iserlohn gibt es keinen Babywald, aber in Balve steht die Fläche auch Familien zur Verfügung die nicht hier wohnen, aber familiäre oder andere Bindungen in die Stadt haben. Neles Opa Carsten Bucksch haut derweil einen der Holzpinne nochmal richtig in den Boden, aufmerksam von den anderen beobachtet. bis alle auf gleicher Höhe stecken. Dann kommt das Schutzgitter um die noch ganz zarte Pflanze. Das Namensschild hängt schon. „Das ist doch ein schönes Ziel für einen Sonntagsspaziergang“, denkt Carsten Bucksch auch schon an die kommenden Monate und Jahre.

Der Baum braucht hin und wieder natürlich etwas Pflege. Und in zwei, drei Jahren kann Nele bestimmt auch schon selbst ein paar kleine Handgriffe für ihre Winterlinde tun. Überall sieht man strahlende Gesichter bei diesem Pflanzfest, kein Wunder bei einem so schönen Anlass. Wer möchte, kann bei Waffeln, Würstchen und Getränken auch noch etwas verweilen.

Mitorganisatorin Lisa Vedder grinst auf die Frage: Als Hebamme steht sie naturgemäß viel in Kontakt mit jungen Familien und macht dabei natürlich auch schon mal Werbung für den Babywald.

Der Pflanztag für das nächste Jahr steht auch schon fest: Samstag, 16. November. Dann wird die nächste Erweiterungsfläche besetzt. Wer sich jetzt schon informieren und anmelden möchte findet alles Nötige auf der Internetseite www.mellen-sauerland.de.

