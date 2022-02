Mellen: Kinder erbeuten beim Karnevalssingen reichlich Süßes

Karnevalssingen in Mellen: Vor der Kirche versammeln sich alle Kinder, die mitgelaufen sind.

Mellen. 42 Kinder trafen sich am Samstag zum Karnevalssingen auf dem Kirchplatz in Mellen. Bunt kostümiert machten sie im Dorf süße Beute.

Auch dieses Jahr fand in der Dorfgemeinschaft Mellen das Karnevalssingen unter den geltenden Coronabedingungen statt. Am Samstag trafen sich rund 42 Kinder am Kirchplatz.

Dort wurden die Kinder in sechs Gruppen eingeteilt, mit maximal drei Erwachsenen Begleitpersonen. Die erbeuteten Süßigkeiten wurden nach dem Rundgang im Pfarrheim gesammelt. Um 16 Uhr konnten die Kinder ihre Beute dann abholen. Sie wurde diese gleichmäßig auf die Kinder aufgeteilt, so dass jeder etwas davon hatte. „Wir hatten total Glück mit dem Wetter. Es war relativ warm und es gab viel Sonnenschein“, erzählt Mitorganisatorin Victoria Croonen. „War hatten zuerst überlegt, aufgrund der Situation in der Ukraine die Veranstaltung abzusagen, haben uns aber doch dafür entschlossen den Kindern ein schönes Erlebnis zu bereiten und vom Weltgeschehen für einen Nachmittag abzulenken“, so Croonen. +++ Auch lesenswert: Babywald Mellen: Diese Bäume trotzen dem Klimawandel +++

Karnevalssingen in Mellen: Bunte Kostüme in grauer Zeit

Viele farbenfrohe und zum Teil selbstgebastelte Kostüme machten an diesem Nachmittag das Golddorf etwas bunter in der grauen Zeit. „Es haben sich alle viel Mühe gegeben, um schöne Kostüme zu tragen. Viele von ihnen haben echt viel Arbeit und Kreativität in ihr Kostüm gesteckt. Sogar kleine Karl Lagerfelds waren im Dorf auf süßer Beutejagd.“

Karnevalssingen in Mellen. Foto: Sven Paul

Apropos Beute. „Die sechs Gruppen, die an diesem Nachmittag das Dorf unsicher machten, haben eine echt große Beute von Leckereien bei den Dorfbewohnern gemacht. Die Mellener zeigten sich auch in diesem Jahr wieder sehr spendabel und haben die Jecken gut unterstützt. Bei Menschen, welche gerade in Quarantäne gesessen haben, wurden teils die Süßigkeiten vor der Haustür für die Kinder vorbereitet und das bunte Treiben aus der heimischen Stube durch das Fenster beobachtet“. +++ Lesen Sie auch: Mellen hat große Pläne: Sie sehen sie aus +++

Dankbar sind die Dorfbewohner auch ihren bayrischen Gastwirt Charly Röttinger. „Charly hat uns tatkräftig unterstützt. Er hat den Kindern die Wartezeit auf die Tüten verkürzt, indem er bei sich im Café die Kinder hat feiern lassen und die Eltern bewirtet hat. Während wir im Pfarrheim die Beute in die Tüten sortiert haben, konnte man sich die Wartezeit bei Charly gut überbrücken. Er hatte bereits im Vorfeld direkt seine Unterstützung angeboten“, berichtet Victoria Croonen.

Bunte Aktion: 50 Tüten bei 42 Anmeldungen

Insgesamt 50 Tüten, bei 42 Anmeldungen (die restlichen Tüten waren für kranke Kinder oder für Familien in Quarantäne, an die natürlich auch gedacht wurde) wurde bei der bunten Aktion verteilt. Die Teilnahme war ausschließlich durch eine vorherige Anmeldung bei Annika Müller-Wulff möglich.