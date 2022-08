Mellen vorm Schützenfest: Königspaar freut sich aufs Finale

So soll es am Sonntag in Mellen aussehen: Umzug mit König Christian Becker und Königin Sabine Becker.

Mellen. Mellen bereitet sich aufs Schützenfest vor. Hausschmuck, Shuttlebus, Spülboy - so läuft das Festwochenende ab.

Der Countdown läuft. In wenigen Tagen erlebt auch Mellen seinen Schützenfest-Neustart. Christian „Maler“ Becker und seine Königin Sabine warten darauf, endlich ihr großes Fest zelebrieren zu können. Schon in dieser Woche sind sie aktiv, das Haus wird festlich geschmückt, und die Mellener Schützenfamilie sorgt dafür, dass es auch anderswo im Golddorf angemessen schön aussieht. Der offizielle Startschuss erfolgt am Samstag, 6. August. Wie laufen die Festtage ab?

Der Samstag

Mellens Schützenkönig Christian „Maler“ Becker mit Gattin Sabine: Der Vogel war gerade gefallen, am 5.August 2019. Foto: Jürgen Overkott / WP

Antreten an der Schützenhalle ist um 16.30 Uhr, Königspaar und Vogel werden abgeholt. Das festliche Hochamt in der Kirche St. Barbara startet um 18.30 Uhr, anschließend wird draußen am Ehrenmal der Toten gedacht. Für Gänsehaut im Publikum könnte sicherlich der Zapfenstreich sorgen, der gegen 20 Uhr auf dem Sportplatzes starten soll. Danach geht es rund in der Halle, dafür wird auch die Festmusik der Balver Mammuts sorgen. Ohne Auto und Parkplatzsorgen zum Schützenfest nach Mellen zu kommen ist auch dieses Jahr wie schon vor der Zwangspause kein Problem, denn die Bruderschaft bietet den kostenlosen Shuttlebus an, der gegen 19.30 Uhr, hinreichend pünktlich vor dem Zapfenstreich, vor der Halle eintreffen soll und um 1.30 Uhr in der Nacht alle wieder sicher nach Hause bringt. Der Bus fährt die Balver Innenstadt sowie fast alle Ortsteile an.

Der Sonntag

Musikalisch startet der Sonntag in der Halle, mit Konzert und Frühschoppen ab 10.30 Uhr. In diesem Rahmen werden auch die aktuellen Jubelkönigspaare geehrt. Während die Regentschaftsjubilare der beiden vergangenen Jahre vom Vorstand auch während der Pandemieeinschränkungen besucht werden konnten, werden die langjährigen Mitglieder mit Jubiläen der Vereinszugehörigkeit auch noch aus 2020 und 2021 geehrt. Dadurch ist diese Liste mehr als 50 Leute lang, und auf der Bühne könnte es am Sonntagvormittag voll werden. Es gibt sogar eine 70-jährige Treue zur Bruderschaft zu würdigen.

lonks nach rechts: Nils Vedder mit dem Vogel, Alexander Drees (Vorstand der Bruderschaft), Königspaar Sabine und Christian Becker, Oberst Adrian Wagner, Vorsitzender Markus Blöink Foto: Alexander Lück / WP

Für das amtierende Langzeitkönigspaar beginnt am Sonntagnachmittag m 14.30 Uhr das Finale. Bei hoffentlich besten äußeren Bedingungen setzt sich der Festzug in Bewegung, mit dem Ehepaar Becker und ihrem Hofstaat. Bei Kaffee und Kuchen sowie Kaltgetränken gibt es ab etwa 17 Uhr Königs- und Kindertanz – Auftakt zum Festabend.

Vorstand Alexander Drees zu den Hygienemaßnahmen: „Auch wir verwenden nun die Spülboys.“ Der Vorstand hatte auch auf anderen, bisher gelaufenen Festen in Balve und Umgebung genau hingeschaut, wie man nun in Coronazeiten feiert. Spürbare Einschränkungen gab es aber auch anderswo nicht, und so möchte man auch in Mellen einfach wieder an 2019 anknüpfen.

Der Montag

Eine kleine Änderung am Montag liegt nicht in der Pandemie, sondern der Notwendigkeit von Straßensperren begründet. Das Antreten am letzten Festtag ist um 9.15 Uhr nicht mehr am alten Feuerwehrhaus, sondern an der Halle. „Dadurch müssen wir weniger Straßen absperren“, weiß Oberst Adrian Wagner. Eine Erleichterung für die Engagierten in einer Zeit, wo auch das Thema Sicherheit immer umfangreichere Maßnahmen erfordere. Dann aber soll schließlich die spannende Frage dieses Feste geklärt werden: Wer folgt „Maler“ Becker und Gattin Sabine? Der Holzvogel sei ganz frisch gebaut, unterstreichen Mellens Schützen, und nicht etwa vom Fest 2020 übergeblieben. Mal schauen, wie viele Schüsse er aushält.

Erinnerungen an das erste Corona-Jahr 2020: Pater Pius Sabu (Mitte) feiert den Schützengottesdienst vor der Kirche St. Barbara. Foto: Alexander Lück / WP

Ist das Federvieh erlegt, wird das neue Regentenpaar gegen 13 Uhr proklamiert und sich ab 17 Uhr bei einem ersten Festzug in den Straßen des Golddorfes zeigen. Der Abend klingt dann natürlich noch einmal ausgelassen in der Halle aus.

Für Musik sorgen an den Tagen neben den „Mammuts“ auch der Balver Musikverein, das Trommlerkorps Eisborn, der Musikzug Langenholthausen und die Oldies Balve/Hövel. Bei Ausstellern, Thekenteam und Versorgung für hungrige Mäuler und durstige Kehlen hat sich kaum etwas verändert gegenüber den Planungen für 2020, außer dem Caterer, wie der Vorstand mitteilt. Ändern musste man aber den Bierpreis, so wie schon von den anderen Festen in Balve gewohnt. 1,60 Euro kosten das Glas Gerstensaft und andere Getränke. Zumindest wurde die Mellener Bruderschaft also als letzter Termin in Balve nicht mehr mit neuen unangenehmen Überraschungen konfrontiert die zu einer weiteren Erhöhung im Vergleich zu den früheren Festen im Stadtgebiet gezwungen hätten.

Als Einstimmung in die Festtage startet am Donnerstag gegen 18 Uhr die Bierprobe an und vor der Halle. Auch für die Kleinen lohnt ein Besuch, denn eine gute Stunde lang kann man auf dem Karussell kostenfrei mitfahren.

Kehrmaschine

Am Donnerstag macht die städtische Kehrmaschine die Dorfstraßen sauber. Von 6 bis 20 Uhr sollten die Fahrbahnen frei sein, bittet die Stadtverwaltung.

Busfahrplan

Das sind die Stationen des Shuttlebusses für die Fahrt zum Schützenfest in Mellen am Samstagabend:

18.50 Uhr, Beckum, Gaststätte König-Fabry;

18.55 Uhr; Volkringhausen, Mendener Straße;

19.05 Uhr, Balve, Bahnhof; 19.15 Uhr, Garbeck, Sparkasse; 19.25 Uhr, Langenholthausen, Kirchplatz.





Rückfahrt startet um 1.30 Uhr.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve